به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدامین موسوی اظهار کرد: در پی گزارش فعالیت یک شرکت هرمی و اخاذی از افراد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و در بررسی‌ها مشخص شد افراد دستگیرشده از اتباع غیرمجاز بوده و به عضویت و عضوگیری در شرکت هرمی اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ با اشاره به کشف جزوات آموزشی، کیس رایانه و تلفن همراه از محل فعالیت این افراد گفت: ۱۵ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

موسوی با هشدار درباره شگرد شرکت‌های هرمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد استخدام با درآمد بالا یکی از ترفندهای جذب افراد در این شرکت‌هاست.