ثبت روز بدون فوتی کرونایی در اردبیل

علی محمدیان اردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بستری ۴ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان، اظهار کرد: خوشبختانه براساس آمار مراکز درمانی و علوم پزشکی در ۲۴ ساعت گذشته، فوتی به دلیل کرونا در استان اردبیل ثبت نشده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۹ بیمار به دلیل ابتلاء به کووید ۱۹ بستری هستند که از این تعداد ۵ بیمار در بخش آیآی. سی. یو کرونا بستری بوده و ۸ بیمار پس از بهبودی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل افزود: از نظر رنگ‌بندی شهرستان نیر و کوثر در وضعیت نارنجی، شهرستان پارس‌آباد، خلخال و گرمی در وضعیت آبی و شهرستان‌های اردبیل، سرعین، نمین، مشکین‌شهر، بیله سوار و اصلاندوز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

محمدیان اردی با تاکید بر رعایت جدی دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی همه مردم ادامه داد: شهروندان از عادی انگاری بیماری کووید ۱۹ خودداری کرده و ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک را فراموش نکنند.

وی با اشاره به تداوم شیوع موج هفتم کرونا در استان اردبیل، افزود: به افرادی که بیش از ۶ ماه از دریافت آخرین دز واکسن کرونا آنها گذشته است، توصیه می‌شود که جهت تزریق واکسن یادآور به مراکز تزریق واکسن در سطح استان اردبیل مراجعه کنند.