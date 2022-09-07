امکانات درمانی به اندازه کافی در پایانه خسروی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین که در پایانه مرزی خسروی با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، استاندار و سایر مسئولین دستگاه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: طبق تصمیمات گرفته شده مرکز درمانی از سوی بیمارستان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در محوطه پایانه مرزی خسروی تا ۱۸ شهریورماه بر پا خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تأمین امکانات درمانی در مسیر تردد زوار مقرر شد که ۵۰ دستگاه آمبولانس از استان‌های معین برای کمک‌رسانی به مرز خسروی اعزام شود که تاکنون ۳۰ دستگاه آن ارسال شده و تا روز جمعه ۱۸ شهریور ماه باقی آنها نیز اعزام خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه سایر تعهدات کمیته بهداشت و درمان به طور کامل تاکنون اجرایی شده، تصریح کرد: تمامی امکانات درمانی از جمله آمبولانس‌ها و هلی‌کوپترهای استان کرمانشاه برای خدمت رسانی در ایام اربعین به حالت آماده باش در بیمارستانها و مرز خسروی مستقر شده‌اند.

محمدی خاطر نشان کرد: در شهرستان‌های قصرشیرین، اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه و سرپل ذهاب به اندازه کافی تجهیزات درمانی و سرم ذخیره سازی و موجود است و به طور کلی به لحاظ تأمین دارو، بهداشت و اقدامات درمانی هیچ مشکلی وجود ندارد.