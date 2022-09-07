به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر چهارشنبه در شورای اداری شاهرود به میزبانی سالن اجتماعات البرز شرقی با اشاره به نامه ۵۳ امام علی (ع) بیان کرد: مسئولان حاکمیتی که باید هزینه‌های حاکمیتی مانند مالیات را دریافت کنند ابتدا باید وضعیت درآمدی مردم را درست کنند و سپس نسبت به دریافت خراج مبادرت ورزند. به عبارت دیگر مسئول ابتدا باید به آبادانی و درآمد مردم توجه داشته باشد تا وضعیت عمومی درآمد مردم برای همه اقشار درست شود و سپس از آنان مالیات شود.

وی با بیان اینکه این امر به معنای نگرفتن خراج نیست چرا که حکومت بدون هزینه گردش پیدا نخواهد کرد، افزود: موضوع این است که نگاه مسئولان ما قبل از گرفتن باید به آباد کردن باشد و علت آن در کلام علی (ع) این بیان می‌شود که وقتی مسئولی می‌خواهد مالیاتی بگیرد، ابتدا باید مردم درآمد کافی برای پرداخت آن را داشته باشند.

امام جمعه شاهرود بیان کرد: اگر نگاه مسئولان دریافت باشد بدون اینکه در نظر بگیرند که مردم درآمدی دارند یا خیر، در کلام امام علی (ع) این مسئول جایی در حاکمیت اسلامی ندارد مصداق امروزی این بیان برخی مسئولان هستند که صرفاً خود را مأمور به دریافت می‌دانند لذا با این نگاه سرزمین‌ها ویران می‌شود، وضعیت مردم ناگوار خواهد شد و بسیاری حتی کارهایشان را رها می‌کنند.

امینی با بیان اینکه برخی مردم به امام جمعه و فرماندار مراجعه و اعلام می‌کنند که از بس دشواری‌ها برایشان پدید می‌آید، سرمایه گذاری یا کاری که دارند را رها خواهند کرد، افزود: گاهی مردم از بس در زمینه‌های مانند بانک با دشواری روبرو می‌شوند حاضر هستند زمینی که برای سرمایه گذاری دریافت کرده را رها کنند و این دشواری‌هایی برای همه جامعه ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی مسئولان با دشواری‌هایی که پدید می‌آورند، رغبت در بین سرمایه گذاران را کاهش می‌دهند، گفت: نتیجه این برخوردها به جای عمران و آبادی ویرانی است و از این بدتر، اعتماد را از بین برده و فقر ایجاد می‌کند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه در کلام علی (ع) آمده که شما مسئولان اگر کار را در مسائل مالی بر مردم سخت بگیرند، باید بدانند که کارها درست نخواهد شد، بیان کرد: وقتی بیش از اندازه در مسائل مالی به مردم فشار بیاید، مردم بی طاقت می‌شود از سوی دیگر مردم همراه با درآمد باید پشتیبان حاکمیت باشد لذا باید نگاه مان تسهیل‌گری باشد.