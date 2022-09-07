مغناطیس اربعین در مرزهای شرقی کشور /بسیج همه امکانات برای خدمت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: امسال نیز مردم سیستان و بلوچستان افتخار میزبانی از زوار اربعین حسینی را پیدا کردند و شرقی ترین دروازه حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام مامن زائرانی است که از منطقه شبه قاره به این استان می آیند تا مسیر نجف تا کربلا را به عشق امام حسین (ع) با پای پیاده طی کنند و در راهی مقدس قدم گذارند.

در همایش بزرگ اربعین همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی با همدلی و همبستگی در کنار یکدیگر به سمت مقصد تمام دلباختگان و آزادگان حرکت می‌کنند که در نهایت این اتفاق شگرف به یک اتحاد بی نظیر تبدیل می‌شود.

این روزها شاهد فضای بسیار معنوی در سطح استان و در بین مردم متدین و فهیم این خطه از ایران اسلامی که مشغول استقبال از زائران‌اند، هستیم.

مردم و مسئولان در سرزمین وحدت اسلامی بسیج شده و در حال پذیرایی از زائران پاکستانی هستند مرزنشینان غیور این خطه نیز درب خانه‌هایشان را به روی زائران حسینی گشوده‌اند و با تمام عشق حسینی که در دل داشتند خاک پای زائران را توتیای چشم خود کردند.‌

ورود بیش از ۱۴ هزار نفر زائر از طریق دو مرز ریمدان و میرجاوه

بنا بر اعلام ستاد اربعین سیستان و بلوچستان از ماه‌ها قبل برنامه ریزی ها برای ورود زائران اربعین از دو مرز ریمدان و میرجاوه انجام گرفته بود و زیرساخت‌های لازم در این دو مرز مخصوصاً مرز ریمدان احداث شد که در این گزارش به صورت مختصر به شرح این اقدامات خواهیم پرداخت.

بنا بر این گزارش از این تعداد ۷ هزار و ۲۱۲ زائر از طریق پایانه مرزی ریمدان شهرستان دشتیاری و ۷ هزار و ۳۲۳ زائر از طریق پایانه مرزی شهرستان میرجاوه وارد استان شده‌اند که عمدتاً توسط اتوبوس عازم مشهد و قم شده و در ادامه عازم کربلا خواهند بود.

زائرانی که از طریق پایانه مرزی میرجاوه وارد استان شدند پس از استراحت موقت و پذیرایی استان را به قصد زیارت ترک می‌کنند و آمار ورودی زائران به تدریج با نزدیک شدن به اربعین حسینی افزایش خواهد داشت.

با توجه به اینکه امسال مرز ریمدان در جنوب استان سیستان و بلوچستان برای نخستین بار برای ورود زائران تعیین شده خوشبختانه با تدبیر استاندار سیستان و بلوچستان زیرساخت‌های مناسبی در این مرز ایجاد شده است.

‌بسیج همه امکانات سیستان و بلوچستان برای استقبال مناسب از زائران

جذب و هزینه ۲,۵۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی جاده روکش مقطعی، شاخه سازی و شانه سازی مقطعی، لکه گیری واجرای نقوش افقی به طول ۵۳ کیلومتر، اجرای سپتیک و استقرار و آماده سازی ۳۰ چشمه جدید سرویس بهداشتی، استقرار ۵ عدد کانکس برای ایجاد ۱۰ گیت گذرنامه، اجرای سکوی استقرار کانکس‌های اداری و خدماتی، اجرای عملیات سایبان کریدور ورود و خروج زائرین متصل به سالن مسافری به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع و ساخت فونداسیون اجرای کانال برق و پی کنی نصب ۴ عدد دکل روشنایی برای محوطه انجام شده است.

همچنین دو دستگاه آیس بانک ۵ هزار لیترب برای تأمین آب سرد و سایبان ۱۳۰ متری نصب شد و در ادامه تأمین روشنایی کامل پایانه مرزی ریمدان، خرید تجهیزات سرمایش تهویه مطبوع برای فضاهای در بسته و کانکس‌ها، نصب دو دستگاه مخزن ۳۰ هزار لیتری برای تأمین آب، نصب دوربین‌های نظارت تصویری، استقرار دفتر حمل و نقل مسافری و بوفه، تأمین سه دستگاه UPS در پایانه مرزی ریمدان، احداث ساختمان بهداشت برای خدمات رسانی به زائرین، ایجاد سطح دسترسی به دوربین‌های مدار بسته برای مرزبانی، احداث محل فرود بالگرد، برنامه ریزی برای احداث ۱۰ گیت به همراه سایبان و امکانات رفاهی مناسب جهت آماده سازی پایانه برای گذر آسان زائرین، برنامه ریزی برای خرید ۱۳ دستگاه مه پاش ثابت و سیار و اتوبوس به تعداد مورد نیاز برای جابه جایی زائرین تدارک دیده شده است.

آبی که به برکت حضور زائران تأمین شد

آب موضوع مهمی برای حضور زائران در مرز بود که با همتی که صورت گرفت، خط انتقالی به طول حدود ۱۰ کیلومتر از محل روستای «جادرزهی» برای تأمین بیشتر آب به ارزش ۶۰ میلیارد تومان اجرا شد، همچنین یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی و سه دستگاه علمک جهت برداشت‌های اضطراری نصب شد.

سلامت و بهداشت

با توجه به اینکه بعد از شیوع کرونا برای اولین بار زائران از مرز ریمدان وارد استان سیستان و بلوچستان می‌شدند، ضروری بود تا تدابیر بهداشتی به بهترین شکل ممکن در این مرز انجام شود که با همدلی و همتی که صورت گرفت درمانگاه اورژانس در ورودی پایانه مرزی ریمدان جهت ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی مستقر شد، همچنین محل غربالگری و استقرار تیم‌های بهداشتی و کنترل بیماری‌ها نیز ایجاد شد.

با توجه به اقدامات انجام شده می‌توان گفت تمام تلاش و اهتمام دولت این است تا همه بتوانند از فیوضات این حماسه معنوی و عظیم بهره‌مند شوند و در این راستا حتی هزینه‌های اقتصادی نیز انجام می‌دهد.

البته قطعاً زیرساخت‌ها در مرز ریمدان نیاز به توسعه بیشتری دارد اما اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار چشمگیر بوده که این مهم نشان‌دهنده عملکرد میدانی و جهادی همه مسئولان استان است.