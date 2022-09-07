به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت، گفت: همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید ارتقای بهره‌وری را با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ دستگاهی نباید خود را از این مسئولیت مستثنی بداند.

وی رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کرد گزارشی از فعالیت سازمان بهره‌وری در پیگیری ماموریت‌هایش برای ارتقای بهره‌وری در کشور ارائه دهد.

رئیس‌جمهور توجه به اقتصاد به عنوان مسئله اصلی کشور را مهم‌ترین مطالبه مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم عنوان کرد و با تاکید بر لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ‌گونه اقدام تورم‌زا از سوی دستگاه‌ها صورت گیرد.

رئیسی از همه دستگاه‌های اجرایی خواست همه تلاش خود را برای مهار تورم، ارتقای بهره‌وری با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال واقعی و پایدار و تداوم روند فعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور به کار گیرند.

وی رشد اشتغال را دیگر مأموریت مهم دولت عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد اشتغال واقعی و پایدار از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری، شعار سال، تکلیف قانون و وعده دولت مردمی است که همه دستگاه‌ها باید آن را با احساس مسئولیت پیگیری کنند.

«کنترل فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها» و «تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» از دیگر موضوعاتی مورد اشاره رئیس جمهور بود که به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت مأموریت داد آنها را پیگیری کنند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش راه‌اندازی ۱۵۰۰ واحد اقتصادی در یک سال گذشته را خبری مسرت‌بخش و امیدآفرین برای مردم دانست و با تاکید بر تداوم روند فعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور، اطلاع‌رسانی و تبیین این دستاورد را برای افکار عمومی ضروری خواند.

وی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین، از تلاش‌ها و زحمات دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات قدردانی کرد و اظهار داشت: اربعین حرکت جهانی بسیار مهمی است که برکات فراوانی دارد، لذا همه بخش‌ها هر چه در توان دارند برای تسهیل زیارت و خدمت‌رسانی به زائران بسیج کنند.

رئیس‌جمهور در عین حال به گزارش‌های دریافتی از نگرانی‌ها و مشکلات زائران اربعین در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و از مسئولان وزارت کشور و وزارت راه خواست که با همکاری دیگر دستگاه‌ها، تأمین وسایط نقلیه مورد نیاز زائران را با اولویت پیگیری کنند تا زائران برای تردد با مشکل مواجه نشود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش فسادستیزی و پاکدستی را از مهم‌ترین رویکردها و شاخصه‌های دولت سیزدهم دانست و با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال اخیر برای مقابله با فساد و حذف بسترهای فسادزا از ساختار نظام اداری، به همکاران دولت تاکید کرد برای صیانت از اعتبار دولت و جلوگیری از هجمه بهانه‌جویان، بر عملکرد اطرافیان و مجموعه تحت مدیریت خود نظارت دقیق باشند.