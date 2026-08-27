پاکستان و کویت توافقنامه دفاعی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: وزرای دفاع پاکستان و کویت توافقنامه‌ای را برای گسترش چارچوب همکاری‌های نظامی بین دو کشور امضا کردند.

وزارت دفاع کویت نیز در همین چارچوب اعلام کرد: ما با پاکستان توافقنامه‌ای برای تقویت همکاری‌های مشترک دفاعی و نظامی امضا کردیم.

این توافق برای تقویت و گسترش چارچوب همکاری نظامی ایجادشده در توافق دفاعی ۲۰۲۳ است و همکاری در زمینه‌های آموزش، ارتقای توانمندی‌های نظامی، مدیریت مرزها و سایر حوزه‌های مورد توافق دفاعی را افزایش می دهد.

این توافق امروز در راولپندی، در دیدار خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، با هیئت عالی‌رتبه کویتی به ریاست شیخ عبدالله علی عبدالله السالم الصباح، وزیر دفاع کویت امضا شد.