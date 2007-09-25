دیدارهای متکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه اردن دیدار کرد.

در این دیدار وزرای دو کشور بر گسترش روابط دو جانبه تاکید و مسائل دوجانبه و منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند .

دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و چک

منوچهر متکی که به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد در ادامه دیدارهای خویش در حاشیه این اجلاس با وزیر امور خارجه چک دیدار کرد .

متکی در این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای استفاده از ظرفیت های دو کشور برای گسترش مناسبات را اعلام و همکاریهای منطقه ای و بین المللی را پشتوانه ای برای گسترش روابط دو جانبه خواند .

وی افزد : وزیر امور خارجه چک دراین دیدار گفت : ما آماده ایم روابط دو جانبه را گسترش دهیم و سفیر ما در تهران از طرف دولت چک پیگیر این موضوع است .

وی خواهان تبادل نظر مستمر دو کشور برای حل مشکلات جزیی و رفع موانع احتمالی روابط شد .

دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و صربستان

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتای صربستانی خود دیدار و گفتگو کرد .

در این دیدار متکی با اشاره به ظرفیت های دو کشور بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه و همکاریهای اقتصادی در کشورهای ثالث خصوصا منطقه خاورمیانه تاکید کرد .

متکی در این دیدار اوضاع منطقه خاورمیانه و مسائل لبنان ، فلسطین ، عراق و افغانستان را تشریح و سه دور مذاکره ایران و آمریکا در خصوص عراق و در عراق را برای کمک به امنیت عراق خواند .

دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و دومینیکن

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه دومینیکن دیدار کرد .

در این دیدار تبادل هیئت های اقتصادی برای شناسایی ظرفیت های دو کشور ، گشایش سفارت دومینیکن در تهران و همکاری های مشترک در سازمان های بین المللی مورد تاکید قرار گرفت .

وزیر امور خارجه دومینیکن بر گشایش سفارت کشورش در تهران برای گسترش روابط دو جانبه تاکید داشت .

دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی دیدار کرد .

در این دیدار مناسبات اقتصادی و مشکلات موجود بر سر راه این مناسبات مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد این مشکلات در کمیسیون مشترک دو کشور که بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می گردد به صورت کارشناسانه بررسی و مرتفع گردد .

دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اردن

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه اردن دیدار کرد .

در این دیدار وزرای دو کشور بر گسترش روابط دو جانبه تاکید و مسائل دوجانبه و منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند