پیام تسلیت امام جمعه اردبیل در پی درگذشت «یوسف معماری»

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در پی درگذشت یوسف معماری پزشک فقید و نامی استان اردبیل پیامی صادر کرد که متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ای دریغا ای دریغا ای دریغ

کان چنان ماهی نهان شد زیر میغ

با نهایت تأسف، تأثر و تلهف اطلاع یافتیم ادیب توانا، شاعر نحریر، خیر شهیر، خادم بزرگ فرهنگی اردبیل، عاشق رشد و پیشرفت استان، پزشک دلسوز و حاذق، استاد دانشگاه، پیشکسوت بزرگ پزشکان و چهره ماندگار استان جناب آقای دکتر یوسف معماری بعد از عمری روشن افزایی و خدمت خالصانه با خاطره‌های فراموش نشدنی در قلوب آحاد اهالی معظم اردبیل ندای حضرت حق را لبیک گفته در ساحت رحمت حضرت احدیت آرمید.

آن سفر کرده عزیز در جامعیتی ستودنی فضایلی چون عشق به اهل بیت، عشق به وطن، مکارم بزرگ اخلاقی، تبحر در ادبیات، شعر، حافظ شناسی، فعالیت‌های ارزشمند اجتماعی، نشاط مدنی و گذشته بسیار درخشان را دارا بود و بی درنگ جایگاه ویژه در تاریخ اردبیل عزیز دارد و هیچ وقت از ذاکره اهالی معظم و مخصوصاً از ذاکره نخبگان این خطه فراموش نخواهد شد.

آن شخصیت بزرگ فرهنگی و علمی سال‌های متمادی در تمام تصمیم گیری های کلان شهر حضور جدی و مؤثر با پیشنهادهای فاخر و ارائه راهکارهای علمی داشت و جلسات با حضور او وزانت خاصی پیدا می‌کرد او مجلای ارزشمندترین تعهدها، مسئولیت‌ها و آرزوهای بزرگ بود و خود را با عشق وافر، مدیون خاک نخبه پرور دیار خود می‌دانست و جداً یک شهروند آرمانی بود.

اینجانب تردیدی ندارم که در آینده از این خطه مبارک یوسف‌های با عظمتی به سان ستاره‌های درخشان در آسمان فضل و دانش کشور خواهد درخشید در این خصوص به اهالی معظم استان مخصوصاً اهالی مکرم اردبیل تسلیت عرض می‌کنم و از ساحت عز ربوبی برای آن عزیز از دست رفته درجات اعلی، عنایات اسنی و تفضلات اغلی و برای بازماندگان خلفیت حضرت احدیت را مسالت دارم.