معطلی زائران اربعین در منذریه عراق/ لزوم ارائه خدمات به زوار

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: گزارش میدانی خبرنگار مهر از منذریه عراق حکایت از معطلی زائران ایرانی عبور کرده از مرز خسروی است. با همکاران مسئولان ۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی این زائران راهی کشور عراق شده است.

متأسفانه به دلیل نبود موکب روند خدمات‌رسانی در منذریه با مشکلاتی مواجه شده است که تلاش برای رفع آن‌ها ادامه دارد.

مهدی احمدی مسئول عملیات حمل و نقل اربعین مرز خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه مرز خسروی امروز مورد استقبال تعداد بسیار زیادی از زائران قرار گرفته پذیرش و تردد زائر توسط طرف عراقی در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به حجم انبوه زائران اربعین در مرز خسروی وسایل حمل و نقل برای کمک به مجموعه حمل و نقل عراق اعزام شدند.

مسئول عملیات حمل و نقل اربعین مرز خسروی تصریح کرد: برای کمک به تردد زائران اربعین با رایزنی‌های صورت گرفته توسط مسئولان استانی ۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین در عراق اعزام شدند.

احمدی بیان کرد: طی روز گذشته ۲۳ هزار زائر اربعین از مرز خسروی عبور کرده‌اند و پیش بینی می‌شود این تعداد امروز بیشتر شود.