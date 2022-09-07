شاخص های ارزیابی استاندارد فارس عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رزمجو بعد از ظهر چهارشنبه در شورای استاندارد فارس بیان کرد: در تمامی شاخص‌های ارزیابی استاندارد فارس تمامی تعهدات خود را انجام داده است.

وی ادامه داد: استان فارس ظرفیت‌های خوبی در زمینه استاندارد داشته است و می‌تواند به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در کشور معرفی گردد.

مدیر کل استاندارد فارس ادامه داد: کیفیت ارائه خدمات در استان فارس در حال بهبود است این در حالی است که پیشتر در خصوص کیفیت کالاهای تولیدی شده مورد ارزیابی قرار گرفته شده بود اما اکنون به حوزه نظارت در پیش از تولید نیز در نظر گرفته شده است.

رزمجو در ادامه از تنظیم آئین نامه خدمات برای استاندارد سازی فعالیت‌ها با همکاری اتاق اصناف خبر داد.

به گفته این مقام مسئول ١٠ آئین نامه دیگر نیز از سایر اتحادیه‌ها تنظیم شده و کلیه اتحادیه‌ها خدمات را بر اساس استانداردهای لازم ارائه می‌کنند این در حالی است که رصد و نظارت بر این طرح نیز توسط اتحادیه و استاندارد با ی انجام خواهد شد.

رزمجو یادآور شد: تمامی اتحادیه‌های استان فارس به چهار گروه تقسیم بندی شده و قرار است خدمات آنان به صورت استاندارد سازی به مردم ارائه شود.

وی در خصوص مناسب سازی شهری نیز متذکر شد: یکی از موضوعاتی که شهرداری شیراز برا آن تاکید داشته است استفاده از آسانسور ویژه افراد. دارای محدودیت‌های حرکتی است از این رو در تلاش هستیم تا موضوع مناسب سازی شهری را به عنوان یک اولویت در حال انجام است.

به گفته رزمجو یکی دیگر از موضوعات اولویت دار استان فارس موضوع کاهش مصرف آب در استان فارس است از این رو روند استاندارد سازی محصولات آب بر در مصارف خانگی مطرح و در اولویت قرار گرفته است.