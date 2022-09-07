رؤیت ۱۲ جنگنده و ۵ کشتی نظامی چین در اطراف جزیره تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تایوان نیوز، وزارت دفاع تایوان امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که فعالیت های نظامی چین در اطراف این جزیره کماکان ادامه دارد.

به گزارش این خبرگزاری، وزارت دفاع جزیره تایوان از رؤیت ۵ کشتی جنگی و همچنین ۱۲ فروند جنگنده نظامی چین نزدیک این جزیره خبر داد و اعلام کرد که این هواپیماها از «خط میانی» تنگه تایوان عبور کردند.

وزارت دفاع تایوان در توئیتی در این خصوص نوشت: ۳ فروند جنگنده سوخو-۳۰ نیروی هوایی ارتش چین از بخش پایانی تنگه تایوان عبور کرده اند.

روایت تایوان درباره تحرکات نظامی چین نزدیک این جزیره در شرایطی مطرح شده که چندی پیش اعلام شد که برای نخستین بار پس از سفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه، دو کشتی جنگی متعلق به نیروی دریایی آمریکا از تنگه تایوان عبور کرده اند.

این در حالی است که ارتش چین پیشتر با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرده بود که در پاسخ به سفر اخیر هیئت آمریکایی به تایوان، رزمایش نظامی جدیدی در آب‌ ها و آسمان اطراف تایوان برگزار می‌ کند.

ارتش چین با بیان اینکه «در این رزمایش سلاح‌ ها و تسلیحات گوناگون آزمایش خواهد شد»، افزود: این رزمایش، اقدام نظامی استاندارد و در پاسخ به تغییر شرایط در تنگه تایوان است.

دُور تازه تنش‌ها در تایوان پس از آن آغاز شد که «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به‌ رغم هشدارهای مقامات چین ۱۱ مردادماه به جزیره تایوان سفر کرد؛ سفری که به گفته مقامات چین، ناقض سیاست «چین واحد» است.

به فاصله کمتر از ۲ هفته پس از سفر جنجالی پلوسی، چند سناتور آمریکایی به این جزیره سفر کردند؛ این در حالی است که فرماندار ایالت ایندیانای آمریکا نیز چند روز پیش وارد تایوان شد؛ سفرهایی که پس لرزه‌ های بی‌ ثبات‌ کننده آن در منطقه شرق آسیا همچنان ادامه دارد.