تایوان رسماً قرارداد خرید پهپادهای آمریکائی را امضاء کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تایوان نیوز»، تایوان قرارداد ۵۵۵ میلیون دلاری برای خرید ۴ فروند پهپاد «ام کیو- ۹ بی» (MQ-۹B) معروف به «حافظان دریا» را با آمریکا امضاء کرد.

بر اساس اعلام این وبگاه، «وانگ تینگ- یو» (Wang Ting-yu) یکی از قانونگذاران عضو حزب حاکم «دموکراتیک مترقی» در جزیره تایوان در فیسبوک خود در این خصوص اعلام کرد که رایزنی های فشرده تایپه با آمریکا برای خرید تسلیحات ادامه دارد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع تایوان درباره خرید پهپادهای مذکور از آمریکا آمده است که فرماندهی نیروی هوایی تایوان از هیات نظامی آمریکا برای سفر به این جزیره به منظور امضای قرارداد رسمی خرید چهار پهپاد «ام کیو- ۹ بی» دعوت کرد.

به گزارش وبگاه مذکور، از این پهپادها برای عملیات های شناسایی استفاده می شود.

در همین ارتباط، وزارت دفاع تایوان ساعاتی پیش از سرنگونی یک فروند پهپاد ناشناس در جزیره کینمن (بخشی از استان فوجیان) خبر داد.

جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده است و هنوز این مساله تایید نشده که پهپاد ناشناس متعلق به چین بوده است.

این در حالی است که روز گذشته ارتش تایوان پس از دستور رئیس این جزیره درباره اقدامات متقابل در برابر چین برای نخستین بار به سوی یک پهپاد چینی در جزیره کینمن گلوله هشدار شلیک کرد.

این نخستین باری بود که در میان تشدید تنش‌ها بین چین و تایوان، شلیک های هشدار دهنده انجام می شود. یک سخنگوی ارتش تایوان می‌ گوید که پهپاد پس از شلیک‌ به سمت چین بازگشته است.