وزارت دفاع تایوان از سرنگونی یک پهپاد ناشناس خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع تایوان امروز پنج شنبه از سرنگونی یک فروند پهپاد ناشناس در جزیره کینمن (بخشی از استان فوجیان) خبر داد.

جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده است و هنوز این مساله تایید نشده که پهپاد ناشناس متعلق به چین بوده است.

این در حالی است که روز گذشته ارتش تایوان پس از دستور رئیس جمهور درباره اقدامات متقابل در برابر چین برای نخستین بار به سوی یک پهپاد چینی در جزیره کینمن گلوله هشدار شلیک کرد.

این نخستین باری بود که در میان تشدید تنش‌ها بین چین و تایوان، شلیک‌های هشدار دهنده انجام می‌شود. یک سخنگوی ارتش تایوان می‌گوید که پهپاد پس از شلیک‌ به سمت چین بازگشته است. تایوان بارها نسبت به پرواز پهپادهای چینی در آسمان جزایر تحت کنترل خود و نزدیک به ساحل چین، شکایت کرده است. آخرین بار این پهپادها در قالب رزمایش نظامی چین و در نزدیکی جزیره کینمن به پرواز درآمدند.

چین در ماه گذشته و پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، در نزدیکی این جزیره بارها تمرینات نظامی انجام داد. چانگ جونگ شون، سخنگوی فرماندهی دفاعی کینمن گفت که در ساعت ۶ بعد از ظهر و پس از شلیک منور، گلوله‌های واقعی به سمت پهپاد چینی شلیک شد. این پهپاد پس از این اتفاق به سمت چین پرواز کرد.

چین تا کنون هیچ واکنشی به این شلیک‌ها نشان نداده است. وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گذشته با رد شکایات تایوان درباره پهپادها گفت: این مساله اتفاق خاصی نیست.