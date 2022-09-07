بیش از ۸۰ درصد کالاهای اموال تملیکی خوزستان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمجید اجتهادی عصر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان در شهرک صنعتی شماره سه اهواز اظهار کرد: ۱۵ مهر سال گذشته رئیس جمهور سه مأموریت به وزیر اقتصاد داد؛ اول اینکه ظرف سه ماه ساختار اموال تملکی و دید کارشناسی مدنظر اصلاح شود، دوم اینکه ساختار قانونی اصلاح و دیگری اینکه ساماندهی انبارها و کالاهای رسوبی انجام شود.

وی افزود: ساختار قانونی واحدهای جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمان استخدامی اصلاح و این واحدها به ادارات کل ارتقا پیدا کرد.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به اینکه اصلاح قانون تاکنون از سوی سران قوا توسط مجلس وصول نشده تصریح کرد: در بحث ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها نیز بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد.

اجتهادی خبر داد: همچنین تاکنون بیش از ۸۰ درصد کالاهای رسوبی اموال تملیکی خوزستان با رشد ۱۹۸ درصدی فروش در انبارهای این استان در سال جاری تعیین تکلیف شده و مابقی آن به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.

وی با اشاره به اقدام خوب برای خوزستان و خریداری یک انبار با وسعت حدود ۱۴ هزار مترمربع بیان کرد: این انبار با چهار سوله به خوبی تجهیز شده و به عنوان انبار نمونه کشور فعال می‌شود؛ برای تعیین تکلیف کالا اگر همکاری، همیاری و تعامل سازنده بین قوه مجریه و قضائیه صورت نمی‌گرفت شاهد تعیین تکلیف کالاها و ساماندهی انبارها نبودیم.

اجتهادی از نبود وجود کالاهای رسوبی با جم زیاد خبر داد و تاکید کرد: کالاهای باقیمانده از نیمه دوم سال گذشته به بعد است و به ندرت کالای قدیمی تعیین تکلیف نشده داریم.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور همچنین از پرداخت حق اجاره ۲۴ میلیارد تومانی ماهانه در انبارهای کشور خبر داد.