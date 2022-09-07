  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۰۴

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور: 

بیش از ۸۰ درصد کالاهای اموال تملیکی خوزستان تعیین تکلیف شد

بیش از ۸۰ درصد کالاهای اموال تملیکی خوزستان تعیین تکلیف شد

اهواز- رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد کالاهای رسوبی اموال تملیکی خوزستان تعیین تکلیف شده و مابقی آن به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمجید اجتهادی عصر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان در شهرک صنعتی شماره سه اهواز اظهار کرد: ۱۵ مهر سال گذشته رئیس جمهور سه مأموریت به وزیر اقتصاد داد؛ اول اینکه ظرف سه ماه ساختار اموال تملکی و دید کارشناسی مدنظر اصلاح شود، دوم اینکه ساختار قانونی اصلاح و دیگری اینکه ساماندهی انبارها و کالاهای رسوبی انجام شود.

وی افزود: ساختار قانونی واحدهای جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمان استخدامی اصلاح و این واحدها به ادارات کل ارتقا پیدا کرد.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به اینکه اصلاح قانون تاکنون از سوی سران قوا توسط مجلس وصول نشده تصریح کرد: در بحث ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها نیز بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد.

اجتهادی خبر داد: همچنین تاکنون بیش از ۸۰ درصد کالاهای رسوبی اموال تملیکی خوزستان با رشد ۱۹۸ درصدی فروش در انبارهای این استان در سال جاری تعیین تکلیف شده و مابقی آن به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.

وی با اشاره به اقدام خوب برای خوزستان و خریداری یک انبار با وسعت حدود ۱۴ هزار مترمربع بیان کرد: این انبار با چهار سوله به خوبی تجهیز شده و به عنوان انبار نمونه کشور فعال می‌شود؛ برای تعیین تکلیف کالا اگر همکاری، همیاری و تعامل سازنده بین قوه مجریه و قضائیه صورت نمی‌گرفت شاهد تعیین تکلیف کالاها و ساماندهی انبارها نبودیم.

اجتهادی از نبود وجود کالاهای رسوبی با جم زیاد خبر داد و تاکید کرد: کالاهای باقیمانده از نیمه دوم سال گذشته به بعد است و به ندرت کالای قدیمی تعیین تکلیف نشده داریم.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور همچنین از پرداخت حق اجاره ۲۴ میلیارد تومانی ماهانه در انبارهای کشور خبر داد.

کد مطلب 5584522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها