محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۳۴ هزار زائر از طریق مرز خسروی به کشور عراق واردشده‌اند، اظهار کرد: این آمار به دلیل حجم بالای جمعیت زائران از مرز خسروی قابل‌تغییر و به‌صورت لحظه‌ای در طول روز تغییر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای عراقی ظرفیت‌های لازم و کافی برای تردد جمعیت بالای زائران را نداشته‌اند، افزود: طی امروز به دلیل افزایش میزان تردد زائران وقفه‌ای ایجاد و سبب زحمت برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شد.

فرماندار قصر شیرین تصریح کرد: وقفه‌ای که پیش‌آمده برای عبور زائران از کشور ایران به سمت عراق با حضور میدانی استاندار کرمانشاه و تدابیر، همراهی و رایزنی‌های سفیر ایران در عراق برطرف شد و مرز خسروی تا زمان عبور آخرین زائران به‌سوی پایانه مرزی منذریه باز بود.

حیدری با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیران حمل‌ونقل کشور عراق، بیان کرد: هماهنگی‌های لازم به‌منظور اعزام سریع زائرانی که در حال خارج شدن از مرز خسروی هستند انجام‌شده تا هیچ‌یک از زائران در شهر منذریه توقف نداشته باشند و شرایط برای انتقال آن‌ها به سمت مقصد مهیا شود.

وی بیان کرد: طبیعی است مرز خسروی به دلیل تجربه نخست خود برای عبور حجم بالایی از زائران پس از سال‌های طولانی، از سوی کشور عراق به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها دچار توقف‌های جزئی در تردد شود.

فرماندار قصر شیرین ادامه داد: مشکلات پیش‌آمده با رایزنی‌ها و البته صبر و نظم زائران قابل‌حل بوده که شامگاه چهارشنبه ۱۶ شهریورماه نیز به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد توقف در عبور زائران، آسیب‌شناسی و مشخص کردن نقاط ضعف در فعالیت هر ۲ کشور انجام می‌گیرد.

حیدری با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های لازم برای اعزام زائران طی فردا در حال انجام است‌، گفت: اعزام زائران طی روز پنجشنبه ۱۷ شهریورماه به روال سابق انجام می‌گیرد و هیچ مشکلی برای تردد زائران وجود نخواهد داشت.

وی بر لزوم عدم توجه به اخبار منتشرشده کذب در خصوص بسته شدن مرز خسروی تأکید کرد و افزود: از تمامی زائران درخواست می‌شود که اخبار مربوط به مرز خسروی و فعالیت‌های آن را تنها از طریق ستاد مرکزی و استانی اربعین، استاندار کرمانشاه و فرمانداری قصر شیرین دنبال کنند.

حیدری مطرح کرد: مشکل پیش‌آمده در ساعات گذشته که به دلیل کمبود ماشین از سوی نیروهای عراقی بوده برطرف شده و تعداد زیادی از ماشین‌ها از ایران به سمت عراق اعزام شدند که با توجه به میزان نیاز کشور عراق به ماشین به آن‌ها کمک خواهیم کرد.