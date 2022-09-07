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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۵۳

شهروند|خبرنگار؛

وضعیت جاده‌های منتهی به مرز مهران +فیلم

وضعیت جاده‌های منتهی به مرز مهران +فیلم

جاده های منتهی به مرز مهران درگیر با ترافیک هستند که در فیلم زیر می‌توانید وضعیت فعلی این جاده‌ها را مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، از ظهر امروز بود که مرز خسروی به دلیل فراهم نبودن وسایل نقلیه برای انتقال زائران از مرز به داخل عراق بسته شد و مسئولان استانی و کشوری اعلام کردند زائران به هیچ عنوان به مرز خسروی مراجعه نکند.

بر اساس این خبر بنابر اعلام فرمانده انتظامی، از مردم درخواست شد به جای مراجعه به مرز خسروی به مرز مهران بروند.

دقایقی پیش مخاطبان خبرگزاری مهر فیلم را ارسال کردند که در آن وضعیت جاده‌های منتهی به مرز مهران را نشان می‌دهد.

در این فیلم شاهد صف‌های طولانی ماشین‌ها و ترافیک سنگین در این جاده‌ها هستیم.

کد مطلب 5584623

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      4 0
      پاسخ
      این کجاش ترافیکه؟؟ چرا انقدر شلوغش میکنید؟؟؟
    • ۹۲عطار IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      3 0
      پاسخ
      بااین سرعتی که تو داری میری کجاشلوغه؟جو میدید!

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