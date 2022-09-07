به گزارش خبرنگار مهر، از ظهر امروز بود که مرز خسروی به دلیل فراهم نبودن وسایل نقلیه برای انتقال زائران از مرز به داخل عراق بسته شد و مسئولان استانی و کشوری اعلام کردند زائران به هیچ عنوان به مرز خسروی مراجعه نکند.

بر اساس این خبر بنابر اعلام فرمانده انتظامی، از مردم درخواست شد به جای مراجعه به مرز خسروی به مرز مهران بروند.

دقایقی پیش مخاطبان خبرگزاری مهر فیلم را ارسال کردند که در آن وضعیت جاده‌های منتهی به مرز مهران را نشان می‌دهد.

در این فیلم شاهد صف‌های طولانی ماشین‌ها و ترافیک سنگین در این جاده‌ها هستیم.