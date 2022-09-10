به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چند ساعت پس از مرگ ملکه الیزابت دوم، ترور سینکلر، فوتبالیست سابق تیم ملی انگلیس در توییتی نوشت: سیاه پوستان و رنگین پوستان نباید از مرگ الیزابت دوم ملکه انگلیس، ناراحت شوند.

اگرچه این توییت مدت کوتاهی پس از انتشار حذف شد، اما واکنش ها متوقف نشد و تعدادی از مخاطبان رادیو «تالک اسپورت» خواستار برکناری وی از این ایستگاه رادیویی شدند.

با مرگ الیزابت دوم انتقادها از میراث استعماری او و انزجار از خشونت، دزدی و ظلم های تاریخی انگلیس علیه کشورهای مختلف جهان زنده شد.

شامگاه پنج‌شنبه گذشته، کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای مرگ الیزابت دوم، ملکه انگلیس را در سن ۹۶ سالگی، اعلام کرد. با پایان سلطنت ۷۰ ساله الیزابت دوم، شاهزاده «چارلز» ۷۳ ساله، پسر ارشد ملکه انگلیس بلافاصله بعد از مرگ مادرش، به عنون پادشاه انگلیس معرفی شد.