نصیحت ملکه انگلیس به همسر شاه اردن در نخستین ملاقات چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، ملکه رانیا همسر عبدالله دوم شاه اردن، در گفتگو با CNN جزئیات نخستین دیدارش با الیزابت دوم ملکه انگلیس که چندی پیش فوت کرد، را رسانه ای کرد.

وی در این باره گفت: در نخستین دیداری که با ملکه الیزابت داشتم، تنها چند ماه از اینکه به عنوان ملکه اردن معرفی شده بودم، گذشته بود. در آن ملاقات ملکه انگلیس با حساسیت بالایی با من صحبت می کرد و متوجه شد که من اعتماد به نفس زیادی ندارم.

ملکه رانیا افزود: در آن دیدار من از وی طلب نصیحتی کردم و ملکه الیزابت به من گفت که همواره باید در دسترس باشم، باید احساس وظیفه داشته و نظم و انضباط را رعایت کنم، همچنین همواره به جزئیات کوچک توجه کنم، من همواره در طول زندگی ام توصیه های وی را جدی گرفتم.

گفتنی است در روز پنج شنبه هشتم سپتامبر ۲۰۲۲ کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای مرگ الیزابت دوم، ملکه انگلیس را در سن ۹۶ سالگی، اعلام کرد. با پایان سلطنت ۷۰ ساله الیزابت دوم، شاهزاده «چارلز» ۷۳ ساله، پسر ارشد ملکه انگلیس بلافاصله بعد از مرگ مادرش، به عنون پادشاه انگلیس معرفی شد.