به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بی بی سی امروز شنبه در پیامی توئتیری به نقل از کاخ باکینگهام اعلام کرد که مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور، دوشنبه هفته آینده) در لندن برگزار می‌ شود.

به گزارش این خبرگزاری، این رویداد دوشنبه هفته آینده در «وست‌ مینیستر ابی»‌ واقع در شهر لندن برگزار خواهد شد.

در حالی‌که مردم و دولت انگلیس تحت فشارهای سخت اقتصادی قرار دارند، بنا بر گزارش‌ ها مراسم تشییع و خاکسپاری ملکه الیزابت و تاج گذاری چارلز سوم پادشاه جدید این کشور، بیش از ۶ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت.

بنا بر گزارش ایکانومیک‌ تایمز، پس از مرگ الیزابت دوم، برای ایجاد تغییراتی که ضروری است، هزینه‌ های زیادی باید انجام شود. گرچه هزینه‌ های مراسم تشییع جنازه ملکه هیچگاه به صورت رسمی اعلام نخواهد شد، تنها هزینه‌ های تاج‌ گذاری و مراسم تشییع جنازه ملکه بیش از ۶ میلیارد پوند برای ملت انگلیس هزینه خواهد داشت.

پس از اعلام مرگ الیزابت دوم، دولت این کشور ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. ایکانومیک‌ تایمز در ادامه گزارش خود افزود: افزون بر اینکه مراسم تشییع ملکه، میلیاردها پوند هزینه دارد، تأثیرات مرگ او بر کل نظام مالی انگلیس، بسیار عظیم خواهد بود.

به نوشته این رسانه، در دوره عزای عمومی، بخش زیادی از کسب‌ و کارها بسته و تعطیل خواهد شد. لیگ برتر فوتبال، همه بازی‌های خود را تا چند روز آینده به تعویق انداخته و روز تشییع نیز کل بانک‌ ها در سراسر انگلستان تعطیل خواهند و همچنین بازار بورس طی 2 هفته اخیر، برای دومین بار بسته خواهد شد.