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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۱۲

زائران بحرینی تحت حفاظت نیروهای حشد شعبی وارد عراق شدند

زائران بحرینی تحت حفاظت نیروهای حشد شعبی وارد عراق شدند

یک منبع محلی در استان الانبار اعلام کرد که زائران بحرینی از گذرگاه مرزی «عرعر» وارد عراق شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع محلی اعلام کرد که زائران بحرینی به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی (ع) تحت حفاظت نیروهای حشد شعبی از گذرگاه مرزی «عرعر» در غرب استان الانبار، وارد عراق شدند.

منبع مذکور افزود: ورود زائران بحرینی از گذرگاه «عرعر» که در مرز عربستان با عراق واقع شده است، برای کوتاه تر شدن مسیر انتخاب شد تا زائران مجبور نشوند در اوج ازدحام شلوغی از فرودگاه استفاده کنند.

این منبع با بیان اینکه از سال ها پیش زائران حسینی (ع) از گذرگاه مرزی عرعر عازم شهر کربلای معلی نشده بودند، افزود: نیروهای حشد شعبی امنیت لازم را برای زائران بحرینی تا رسیدن آنها به استان کربلا تامین کردند.

پیش از این «ظاهر حبیب المندلاوی» فرمانده تیپ ۱۱۰ نیروهای حشد شعبی اعلام کرده بود که ۵۰۰ نفر از تیپ ۱۱۰ به همراه هزاران نفر از سایر نیروهای حشد در طرح تأمین امنیت زائران ایرانی اربعین حسینی (ع) شرکت خواهند کرد.

همچنین، فرمانده ستاد عملیات حشد شعبی در بصره اعلام کرده است که نزدیک به ۲۰ هزار رزمنده حشد شعبی در تأمین امنیت مراسم اربعین مشارکت دارند.

کد مطلب 5586511

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