بیانیه‌ سه کشور اروپایی باعث تعجب و تأسف است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه غیرسازنده و خلاف حسن نیت سه کشور اروپایی در مورد مذاکرات رفع تحریم، گفت: باعث تعجب و تأسف است که در شرایطی که تعاملات دیپلماتیک و تبادل پیام میان طرفهای مذاکره و هماهنگکننده گفتگوها برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد، سه کشور اروپایی در اقدامی انحرافی و به دور از رویکرد نتیجهبخش در مذاکرات، اقدام به صدور چنین بیانیهای میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به حسن نیت و اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای نهایی کردن توافق رفع تحریم و با یادآوری این موضوع که پیشرفت مذاکرات در بسیاری از مقاطع از جمله مقطع اخیر، نتیجه ابتکارات و ایدههای جمهوری اسلامی ایران بوده است، به طرفهای اروپایی درباره تأثیرپذیری از فضاسازی طرفهای ثالثی که از ابتدا مخالف روند مذاکرات بوده و اکنون نیز با همه توان به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات هستند، هشدار داد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: باعث تأسف است که سه کشور اروپایی با این بیانیه نسنجیده، گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی بر شکست مذاکرات گذاشتهاند و بدیهی است در صورت تداوم چنین رویکردی، باید مسؤلیت نتایج آن را نیز بپذیرند.
ناصر کنعانی با یادآوری انفعال طرفهای اروپایی در ماههای اخیر و همچنین اقدام نابجا و سیاسی این کشورها در پایهگذاری قطعنامه در شورای حکام آژانس، گفت: به سه کشور اروپایی توصیه میشود به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه راهحل جهت پایان دادن به اختلاف نظرهای معدود باقیمانده نقش فعالتری ایفا نمایند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه همکاری و تعامل سازنده جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو مسئولیتپذیر معاهده منع اشاعه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بار دیگر بر لزوم اجتناب از سیاسیکاری و طرح اتهامات بیپایه علیه کشورمان تأکید نموده و گفت مایه تأسف است که کشورهای اروپایی از یکسو به حمایت تمام قد از رژیمی میپردازند که صدها کلاهک اتمی در اختیار داشته و به هیچیک از ساز و کارهای منع اشاعه بینالمللی پایبند نیست و از سوی دیگر علیه برنامه هستهای کاملاً صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران که در معرض گستردهترین بازرسیها قرار داشته، به فضاسازی میپردازند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با توصیه اروپاییها به جبران عدم عمل به تعهدات متعدد خود در قبال ملت ایران، آنها را از بهکارگیری زبان تهدید برحذر داشت و تصریح کرد: شکست حداکثری آمریکا در کارزار فشار حداکثری باید درس عبرتی برای همه طرفهایی باشد که ناآگاهانه تصور میکنند تهدید و تحریم میتواند ملت ایران را از پیگیری حداکثری حقوق و تأمین منافع خود بازدارند.
کنعانی در پایان تصریح کرد ایران همچنان برای نهایی کردن توافق، اراده و آمادگی داشته و بر این اعتقاد است که در صورت وجود اراده لازم و پرهیز از اثرپذیری از فشارهای خارجی، امکان دستیابی سریع به توافق وجود دارد.
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