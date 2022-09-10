آناتولی:گشت ساحلی یونان به کشتی تجاری در دریای اژه تیراندازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی از تیراندازی گشت ساحلی یونان به یک کشتی تجاری حامل پرچم کومور در آبهای بین المللی مقابل جزیره بوزکادا در دریای اژه خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه فرماندهی گشت ساحلی ترکیه آمده است که نیروهای گشت ساحلی یونان به سمت یک کشتی با پرچم کومور که در جنوب غربی جزیره بوزکادا در آبهای بین المللی در حرکت بود تیراندازی کردند.

این بیانیه می افزاید که درپی ارسال دو قایق متعلق به گشت ساحلی ترکیه به محل حادثه، گشت ساحلی یونان فوراً منطقه را ترک کرد.

در این بیانیه آمده است که در پی این تیراندازی، به ۱۸ سرنشین کشتی مذکور از جمله ۶ مصری، ۴ سومالیایی، ۵ آذربایجانی و ۳ ترکیه ای هیچ آسیبی وارد نشده است.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیر در سخنانی در واکنش به تحرکات نظامی یونان، تاکید کرده بود که این کشور هزینه سنگینی بابت اقداماتش پرداخت خواهد کرد. در پی اتخاد این مواضع، اتحادیه اروپا درباره این سخنان موضع گیری کرده و در قبال آن ابراز نگرانی کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اخیراً در بیانیه ای در واکنش به موضع وزارت امور خارجه چک به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در خصوص اختلافات میان کشورش و یونان پیرامون مسائل مربوط به آب های دریای اژه و دریای مدیترانه گفت: حمایت و جانبداری محض اتحادیه اروپا از یونان در مورد این مسائل به بهانه صیانت از همبستگی داخلی آن، مغایر با موازین این اتحادیه و مقررات بین المللی است.