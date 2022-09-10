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۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰:۳۳

آناتولی:گشت ساحلی یونان به کشتی تجاری در دریای اژه تیراندازی کرد

آناتولی:گشت ساحلی یونان به کشتی تجاری در دریای اژه تیراندازی کرد

خبرگزاری آناتولی از تیراندازی نیروهای گشت ساحلی یونان به یک کشتی تجاری در آبهای بین المللی در دریای اژه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی از تیراندازی گشت ساحلی یونان به یک کشتی تجاری حامل پرچم کومور در آبهای بین المللی مقابل جزیره بوزکادا در دریای اژه خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه فرماندهی گشت ساحلی ترکیه آمده است که نیروهای گشت ساحلی یونان به سمت یک کشتی با پرچم کومور که در جنوب غربی جزیره بوزکادا در آبهای بین المللی در حرکت بود تیراندازی کردند.

این بیانیه می افزاید که درپی ارسال دو قایق متعلق به گشت ساحلی ترکیه به محل حادثه، گشت ساحلی یونان فوراً منطقه را ترک کرد.

در این بیانیه آمده است که در پی این تیراندازی، به ۱۸ سرنشین کشتی مذکور از جمله ۶ مصری، ۴ سومالیایی، ۵ آذربایجانی و ۳ ترکیه ای هیچ آسیبی وارد نشده است.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیر در سخنانی در واکنش به تحرکات نظامی یونان، تاکید کرده بود که این کشور هزینه سنگینی بابت اقداماتش پرداخت خواهد کرد. در پی اتخاد این مواضع، اتحادیه اروپا درباره این سخنان موضع گیری کرده و در قبال آن ابراز نگرانی کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اخیراً در بیانیه ای در واکنش به موضع وزارت امور خارجه چک به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در خصوص اختلافات میان کشورش و یونان پیرامون مسائل مربوط به آب های دریای اژه و دریای مدیترانه گفت: حمایت و جانبداری محض اتحادیه اروپا از یونان در مورد این مسائل به بهانه صیانت از همبستگی داخلی آن، مغایر با موازین این اتحادیه و مقررات بین المللی است.

کد مطلب 5586724

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    نظرات

    • موسوی IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
      0 2
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      جنوب کشور ترکیه و شهر استانبول برای یونان بوده است و باید به یونان پس دهد بیشتر سوالح جنوبی اش از ازمیر تا گوش آداسی و آنتالیا و .....
      • محمد IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
        0 0
        متعلق به یونان بود؟اتفاقا ایران ما هم زمانی تحت اشغال یونان بود باید برگردد به یونان؟این حرفا با بغض و کینه بیشتر جنبه خنده دارد .در ضمن قدرت نظامی یونان یک هزارم ترکیه است

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