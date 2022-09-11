۷ علت شطرنجی شدن صفحه تلویزیون

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر کیفیت تصویر صفحه نمایش تلویزیون کاهش یافته و انتظارات شما را برآورده نمی‌کند و یا صفحه تلویزیون شطرنجی شده است احتمالاً دستگاه شما با مشکلات ساختاری نمایشگر روبرو شده است. اما جای نگرانی وجود ندارد، زیرا اینگونه خرابی‌ها معمولاً قابل تعمیر بوده و حتی خودتان نیز ممکن است بتوانید با انجام چند راهکار ساده آنها را برطرف کنید.

با توجه به اینکه تلویزیون یکی از مهم‌ترین وسایلی است که در اوقات فراغت باعث سرگرمی افراد می‌شود خرابی این دستگاه مساوی با از دست رفتن منبع سرگرمی افراد خانواده است، بنابراین باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تلویزیون تعمیر شده تا مشکلات آن از بین برود.

علت شطرنجی شدن صفحه تلویزیون چیست؟

به طور کلی عوامل متعددی می‌توانند باعث شطرنجی شدن صفحه تلویزیون شوند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

۱. عدم اتصال درست کابل‌ها

اوقات درست متصل نشدن کابل‌ها یا خارج شدن سوکت آنها از جای خود ممکن است باعث ایجاد شطرنجی شدن صفحه تلویزیون شود. برای رفع مشکل ابتدا باید مطمئن شوید که کابل‌ها به درستی متصل شده‌اند و در صورت لزوم کابل‌ها را جدا کرده و دوباره متصل کنید.

سپس باید مطمئن شوید که کابل‌ها ایرادی ندارند و برای اطمینان از عدم وجود قطعی در کابل‌ها از کابل‌های دیگر استفاده کنید سپس بررسی کنید که آیا مشکل برطرف شده است یا خیر. در انتها اطمینان حاصل کنید که کابل‌های دستگاه فرستنده به سوکت OUT وصل شده و به سوکت IN دستگاه گیرنده متصل است.

۲. نزدیکی تلویزیون با سایر تجهیزات الکتریکی

گاهی اوقات نزدیک بودن سایر وسایل الکتریکی مانند تلفن همراه، وای فای یا تجهیزات نوری باعث ایجاد تداخل الکتریکی در تلویزیون شده در نتیجه منجر به شطرنجی شدن صفحه تلویزیون می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلی تلویزیون را دور از این وسایل قرار دهید و در صورت ایجاد این مشکل سایر وسایل الکتریکی را از تلویزیون دور کنید.

۳. کاهش قدرت سیگنال تلویزیون

یکی از دلایل شایع شطرنجی شدن صفحه تلویزیون، ضعیف بودن سیگنال است. یکی از دلایل شایعی که منجر به ضعیف شدن سیگنال تلویزیون می‌شود قرار داشتن ساختمان‌های بلند در اطراف آنتن تلویزیون که امواج رادیویی را دریافت می‌کند، است که این ساختمان‌های بلند باعث می‌شوند سیگنال‌های امواج رادیویی به تلویزیون نرسیده و تصویر دستگاه شطرنجی شود. به طور کلی قدرت سیگنال باید حداقل ۶۰ باشد. بنابراین باید بررسی کنید که آیا سیگنال به اندازه کافی قوی است یا خیر.

۴. افزایش یا کاهش ولتاژ برق

یکی دیگر از دلایلی که باعث شطرنجی شدن صفحه تلویزیون می‌شود اختلال در ولتاژ دریافتی تلویزیون و افزایش یا کاهش ناگهانی آن است که این مشکل باعث به هم ریختن تصویر تلویزیون و در نتیجه ایجاد نویز می‌شود. اگر در مکانی زندگی می‌کنید که افزایش یا کاهش ولتاژ، به وفور اتفاق می‌افتد برای جلوگیری از خراب شدن تلویزیون خود یا شطرنجی شدن صفحه نمایش از یک محافظ برق استفاده کنید تا بتوانید ولتاژ دستگاه خود را ثابت نگه دارید.

۵. خراب شدن پنل تلویزیون

گاهی اوقات پنل تلویزیون به دلیل آب خوردگی و کارکرد نادرست خراب شده و این خرابی می‌تواند باعث شطرنجی شدن صفحه دستگاه شود. با توجه به اینکه تعمیر پنل تلویزیونی یک کار کاملاً تخصصی بوده و نیاز به مهارت و تجربه خاصی دارد اگر مشکل از پنل تلویزیون باشد باید حتماً از یک تعمیرکار ماهر و متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

۶. خرابی گیرنده تلویزیون

تمام تلویزیون‌ها برای پخش تصاویر نیاز به گیرنده دارند که این گیرنده‌ها گاهی اوقات همراه با خود تلویزیون بوده و گاهی اوقات نیاز است که گیرنده‌هایی به صورت جدا و خارجی برای آنها نصب شود. در صورتی که گیرنده تلویزیون به دلیل عواملی مانند ضربه خوردگی خراب شود ممکن است در تصویر تلویزیون مشکلاتی ایجاد کند. در صورتی که به دلیل مشکلات ایجاد شده در گیرنده تلویزیون تصویر تلویزیون شما شطرنجی شده است باید از تعمیرکاران ماهر و متخصص یا نمایندگی‌های مجاز تعمیرات وسایل دیجیتالی برای از بین بردن مشکل کمک بگیرید.

۷. مشکلات اتصالات آنتن در شطرنجی شدن صفحه تلویزیون

معمولا سیم کشی آنتن تلویزیون یا به صورت توکار انجام می‌شود و یا به صورت روکار. در صورت ایجاد هرگونه مشکلی در این سیم کشی‌ها نویز بر روی صفحه نمایش ایجاد شده و باعث شطرنجی شدن صفحه تلویزیون می‌شود.

سیم کشی‌های روکار ممکن است در اثر عواملی مانند قرار گرفتن در معرض وزش باد شدید، دستکاری یا برخورد با سیم‌ها به صورت تصادفی یا عمدی می‌تواند باعث ایجاد اختلال در تصویر شوند. اما در سیم کشی‌های توکار سیم‌ها در اثر گذشت زمان پوسیده و فرسوده شده و یا به دلیل سیم کشی کردن غیر اصولی این مشکلات در تصویر ایجاد می‌شوند. همچنین عدم اتصال درست کابل‌های آنتن نیز می‌تواند باعث شطرنجی شدن صفحه تلویزیون شوند. در کابل آنتن دو قسمت رسانا به نام شیلد و مغزی وجود دارد که نباید به یکدیگر متصل باشند در غیر این صورت باعث ایجاد نویز بر روی تصویر می‌شوند.

چنانچه پس از بررسی موارد فوق، موفق به رفع مشکل نشدید، لازم از یک تعمیرگاه مجرب کمک بگیرید.

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