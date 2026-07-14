غربالگری سالانه بیش از ۵۰ هزار کودک در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی در نشست خبری اداره کل بهزیستی استان قزوین با اصحاب رسانه که ظهر سه‌شنبه به مناسبت هفته بهزیستی در سالن جلسات این اداره برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های همزمان با سراسر کشور، غربالگری بینایی و شنوایی کودکان سه تا ۶ سال به عنوان یکی از اقدامات بسیار مؤثر و کارآمد در پیشگیری از معلولیت‌ها انجام می‌شود و هر سال بیش از ۵۰ هزار کودک تحت معاینه قرار می‌گیرند و تعدادی از آنان که مشکوک به تنبلی چشم یا مشکلات شنوایی شناسایی می‌شوند، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز طرف قرارداد معرفی می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین بیان کرد: تمام خدمات از غربالگری اولیه تا درمان‌های تخصصی، تحت پوشش کامل حمایت سازمان بوده و هیچ خانواده‌ای به دلیل مشکلات مالی از این طرح جا نمی‌ماند. تعرفه‌های اولیه دولتی است و برای خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی، کمک‌هزینه عینک، جراحی و سایر خدمات توسط مددکاران پیگیری و به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی افزود: سال گذشته یک‌هزار و ۲۰۷ کودک مشکوک به تنبلی چشم و ۲۶ کودک مشکوک به اختلالات شنوایی شناسایی و برای دریافت خدمات تخصصی ارجاع شدند.

این مسئول تأکید کرد: یکی از اقدامات مؤثر دیگر، ارائه خدمات مشاوره ژنتیک است که برای افرادی با ازدواج‌های فامیلی، سابقه فرزند معلول یا احتمال بروز عارضه در خانواده انجام می‌شود. سال گذشته چهار هزار و ۸۲۸ نفر تحت پوشش این خدمات قرار گرفتند و ۱۱۸ نفر مراجعه‌کننده با حمایت یارانه‌ای سازمان از مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج، پیش از بارداری و حین بارداری بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: تمام جامعه هدف این خدمات از پرداخت هزینه‌ها معاف بوده و سازمان هزینه‌های گران‌قیمت را تقبل می‌کند.

غلامرضایی گفت: در حوزه توانبخشی و مناسب‌سازی، خدمات شامل مناسب‌سازی منزل، خودرو و محیط زندگی افراد دارای معلولیت است. مناسب‌سازی فضاهای زندگی در سه مقوله منازل مسکونی (تحت مسئولیت بهزیستی)، ادارات دولتی (با تشکیل دبیرخانه نظارت) و معابر شهری (تحت مسئولیت شهرداری) مدیریت می‌شود و با وجود محدودیت‌ها و فرسودگی برخی ساختمان‌ها، حرکت به سمت بهبود مستمر ادامه دارد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته مناسب‌سازی در سطح استانداری و اجرای یک محله به صورت پایلوت برای الگوسازی نیز مطرح شده است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین اظهار کرد: دفتر امور زنان و خانواده از چهار هزار زن سرپرست خانوار حمایت می‌کند. همچنین ۴۵۴ خانوار دارای فرزند چندقلو (آمار جزئی نیازمند استعلام) تحت پوشش قرار دارند و هدف اصلی، توانمندسازی زنان سرپرست از طریق آموزش، تسهیلات خوداشتغالی، تشکیل گروه‌های همیار و مشوق‌های کارفرمایی است تا آنان به استقلال برسند.

وی تصریح کرد: در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، رویکرد به سمت نگهداری در خانواده و مراکز روزانه است. سال گذشته ۳۱ فرزند به فرزندخواندگی واگذار شدند. در حال حاضر ۵۰ فرزند در خانواده‌های میزبان و در مجموع ۶۷ فرزند تحت پوشش هستند و پشت نوبتی فرزندخواندگی حدود ۵۰۰ نفر است.

این مسئول تأکید کرد: شش خانه شبانه‌روزی بر اساس رده سنی و جنسیت فعال است و حمایت‌ها تا رسیدن به استقلال، حتی پس از ۱۸ سالگی، ادامه دارد.

وی عنوان کرد: در بخش سلامت روان، طرح‌های ملی سنجش سلامت روان افراد بالای ۱۸ سال با مشارکت بیش از ۱۰ هزار نفر و شناسایی ۵۰۰ نفر پرخطر و همچنین پایش روان‌شناختی کودکان و نوجوانان اجرا شد. تعداد تیم‌های فوریتی طرح «محب» نیز از ۶ به ۱۶ تیم افزایش یافت. همچنین تعداد مراکز مشاوره تحت نظارت به ۴۸ مرکز رسیده و یک مرکز جدید نیز افتتاح خواهد شد.

غلامرضایی درباره حوزه توانمندسازی و اشتغال عنوان کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی با رشد ۴۰ درصدی منابع اعتباری برای ۶۷۵ نفر پرداخت شد. در بخش حمایت‌های مسکن نیز خانواده‌های دارای چند معلول در اولویت قرار دارند و تلاش جدی برای بستن پرونده‌های آنان و خانه‌دار شدنشان ادامه دارد. همچنین کمک بلاعوض تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، یک بار و با شرایط قانونی، برای ودیعه مسکن ارائه می‌شود که نیازمند قولنامه رسمی است. این بخش رشد چشمگیری داشته و مسئله خاصی در اجرای آن گزارش نشده است.