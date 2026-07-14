خرید ۲۳۰ هزار تن گندم در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: نظارت بر قیمت و نحوه عرضه کالاها نیز با قوت ادامه دارد و با هرگونه کم‌فروشی، احتکار و فروش به قیمت نامتعارف نیز به‌صورت قانونی برخورد می‌شود.

وی افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان حدود ۹۲هزار تن کالای اساسی در استان اردبیل تأمین، توزیع و ذخیره‌سازی شده و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت تأمین سوخت جایگاه‌ها و سوخت بخش کشاورزی بر رفع کمبودهای موجود از سوی دستگاه‌های متولی تأکید کرد.

خلیلی بهبود نسبی وضعیت پخت نان و مدیریت صف‌های نانوایی‌ها را یادآور شد و خواستار استمرار نظارت بر نانوایی‌ها و استفاده از نیروی انسانی مؤثر در این اقدام شد.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان اردبیل، از خرید ۲۳۰هزار تن گندم از مزارع استان تاکنون خبر داد و گفت: برآورد ما تولید بیش از ۵۰۰هزار تن گندم در استان است و پیش‌بینی می‌شود میزان خرید به بیش از ۳۵۰هزار تن برسد.