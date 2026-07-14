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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۳۴

ادعای رسانه صهیونیست:

عربستان به صورت مشروط با پیوستن به توافق ابراهیم موافقت کرد

عربستان به صورت مشروط با پیوستن به توافق ابراهیم موافقت کرد

یک رسانه صهیونیست مدعی شد که عربستان به صورت مشروط برای پیوستن به توافق موسوم به ابراهیم که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه صهیونیستی هیوم مدعی شد که مقام‌های سعودی به واشنگتن پیام داده‌اند که آماده‌اند بار دیگر موضوع پیوستن به توافق‌های ابراهیم را بررسی کنند.

بر اساس این گزارش، عربستان دو شرط را برای پیوستن به این توافق‌ها مطرح کرده که شامل: نخست، کنار رفتن بنیامین نتانیاهو از قدرت و دوم، لغو اقدامات بزالل اسموتریچ، وزیر امور مالی تندروی کابینه نتانیاهو در کرانه باختری می شود.

اسرائیل هیوم مدعی شد این شروط از سوی سعودی‌ها در چارچوب پیام‌های منتقل‌شده به واشنگتن درباره آینده روند عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل مطرح شده است.

کد مطلب 6887246

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