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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۰۲

رقبای هندبال اصفهان مشخص شدند؛

سپاهان تنها نماینده هندبال زنان ایران درجام باشگاه های آسیا

سپاهان تنها نماینده هندبال زنان ایران درجام باشگاه های آسیا

تیم هندبال باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به عنوان تنها نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا رقبای خود را شناخت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون هندبال آسیا هفت تیم در رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های زنان آسیا شرکت خواهند کرد و تیم سپاهان نیز به عنوان نمانینده ایران در این مسابقات حضور پیدا می‌کند.

در رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های زنان آسیا تیم‌های آلاتائو آرولاری از قزاقستان، اِس کی سوگرگلیدرز از کره‌جنوبی، ازبچکا از ازبکستان، تی اسپورت از هند، آستان نور سلطان قزاقستان، القُرین کویت و سپاهان اصفهان حضور دارند.

پنجمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های زنان آسیا از یکم تا نهم اکتبر (۹ لغایت ۱۷ مهرماه) به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5588430

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