تردد زوار به سمت مرزهای عراق روان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی با بخش خبری ۲۱ شبکه خبر سیما درباره تردد زوار از مرزهای کشورمان به سوی عراق اظهار داشت: چند روزی است که پس از یک مقطع چند ساعته که مشکلاتی بروز کرد و به سرعت حل شد، اکنون شاهد تردد روان زوار به سمت مرزهای عراق هستیم.

وی افزود: تعدادی از زوار نیز براساس توصیه‌های ستاد مرکزی اربعین در حل بازگشت به سوی کشورمان هستند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه طبق آخرین گزارش‌هایی که در چند نوبت از داخل عراق به ما واصل شده، مشکل خاصی نه در نجف و کربلا و نه در مسیر نجف به کربلا وجود ندارد، تصریح کرد: ما شاهد همان فداکاری‌ها و کرامت مردم عزیز عراق در قبال زوار امام حسین (ع) هستیم، البته برخی در این میان به دنبال هراس‌افکنی و شایعه‌پراکنی هستند.

وی ادامه داد: هیچ مشکلی نه در این سوی مرز و نه در آن سوی مرز وجود ندارد و امسال هم شاهد حماسه عظیم اربعین حسینی (ع) خواهیم بود.

میراحمدی با اشاره به مسئله گرما و تأثیرات آن بر روی زوار، گفت: البته این بحث به طور طبیعی آثار خود را داشته و زائران نیز آن را مدیریت می‌کنند. موضوع حمل و نقل در عراق هم که در روزهای قبل مشکلاتی را ایجاد کرده بود نیز بهبود یافته است.

وی افزود: مرزهای تمرچین و باشماق مرزهای بسیار خوب و با ظرفیت‌های مناسبی هستند. به طور مثال، مرز تمرچین با شرایط بسیار خوب ظرفیت روزانه بیش از ۵۰ هزار نفر را دارد و همه عزیزان می‌توانند از این مرزها عبور کنند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پایان با بیان اینکه همه دغدغه‌های ما درباره حمل و نقل زائران اربعین است، خاطرنشان کرد: این موضوع به خوبی در حال مدیریت شدن است.