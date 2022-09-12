فرید نصرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت چشمگیر وزنه برداران خراسان شمالی اظهار کرد: وزنه برداران نوجوان و جوان خراسان شمالی مدت‌ها است که خود را در جایگاه‌های کشوری و استانی به اثبات رسانده اند و اکنون برای حضور در هر نوع رقابت و مسابقه‌ای آمادگی دارند.

سرمربی تیم وزنه برداری نوجوانان خراسان شمالی ادامه داد: خوشبختانه با اراده قوی و پشتکار وزنه برداران خراسان شمالی برای اولین بار در تاریخ وزنه برداری خراسان شمالی، رضا براتی، وزنه بردار دسته ۵۵ کیلو و امیررضا ایزی، وزنه بردار دسته ۱۰۹ کیلو به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

وی با اشاره به مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشوری، انتخابی تیم ملی که از ۲۸ شهریور تا اول مهرماه امسال به میزبانی شهرستان خرم آباد برگزار می‌شود، گفت: برای این دور از مسابقات وزنه برداران نوجوان استان آمادگی کامل دارند.

نصرآبادی گفت: رکوردگیری انجام شده و وزنه برداران استان بدون هیچ گونه آسیب و با توانمندی بالا آماده رقابت در مسابقات هستند.

وی تصریح کرد: چند سال اخیر وزنه برداران خراسان شمالی در مسابقات حرف چندانی نداشتند اما اکنون پیشرفتشان به نحوی شده که در کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و مقام‌های بسیاری را در عرصه‌های مختلف رقابتی وزنه برداری در سطح کشور کسب کرده اند.

سرمربی تیم اعزامی وزنه برداران نوجوان خراسان شمالی به مسابقات کشوری گفت: در این دور از مسابقات رضا براتی در وزن ۵۵ کیلو، محمدرضا جهانگیری در وزن ۸۱ کیلو، امیرحسین ربانی در وزن ۹۶ کیلو و مهدی یزدانی در وزن ۱۰۲ کیلو نمایندگان خراسان شمالی هستند.