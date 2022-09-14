شاباک خواستار تشدید تدابیر امنیتی در کرانه باختری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رسمی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سرویس های امنیت عمومی این رژیم «شاباک» خواستار تشدید تدابیر امنیتی در شمال کرانه باختری پیش از خارج شدن اوضاع از کنترل شد.

بر همین اساس، شاباک توصیه کرده است که ارتش و سرویس های امنیتی تل آویو خواستار این شد که تدابیر امنیتی را پیش از اینکه اوضاع از کنترل خارج شود، تشدید کنند.

شاباک در توصیه خود خواستار تمرکز ارتش و سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی بر استان جنین شده است.

این در حالی است که طبق اعلام منابع عبری یک افسر صهیونیست که در درگیری با نیروهای مقاومت زخمی شده بود، به هلاکت رسید.

گفتنی است، شهیدان عبدالرحمان هانی عابد و احمد أیمن عابد عملیات کمین را علیه نظامیان صهیونیست اجرا کردند و با آنها درگیر شدند، در این درگیری شماری از نظامیان صهیونیست زخمی شدند.