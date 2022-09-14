عدم رعایت مفاد قرارداد امضاء شده توسط ارمنستان عواقبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پی درگیری‌های اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان امروز چهارشنبه اعلام کرد که ایروان مفاد قرارداد امضا شده با باکو را رعایت نکرده است. این موضوع، غیرقابل قبول است و عواقبی را به همراه خواهد داشت.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: همه جهان باید بدانند که ما در کنار (جمهوری) آذربایجان هستیم و امیدواریم که ارمنستان از اشتباه خود برگردد و به مفاد قرارداد امضا شده با باکو پایبند باشد و وقت و انرژی خود را صرف تقویت صلح کند.

وی دراین باره اضافه کرد: این رویکرد البته برای طرف ارمنستانی که نه تنها شروط توافق امضا شده را رعایت نمی‌کند، بلکه دائماً موضع تهاجمی از خود نشان می‌دهد، عواقبی در پی خواهد داشت.

گفتنی است که در تازه ترین دور تنش‌ ها میان ایروان و باکو در قفقاز جنوبی بر سر مناطق مورد مناقشه «قره باغ»، شامگاه دوشنبه درگیری‌ های گسترده‌ ای بین نیروهای دو طرف در امتداد مرز مشترک آنها رخ داد.

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد در درگیری‌های دوشنبه شب گذشته بین نیروهای این کشور و جمهوری آذربایجان، دست کم ۴۹ نظامی ارمنستان کشته شده‌ اند. وی تأکید کرد که درگیری‌ ها در مناطق مرزی آذربایجان همچنان ادامه دارد ولی شدت آن از صبح امروز کاهش یافته است.

کمیسیون دولتی برای اتباع اسراء، مفقود و گروگان ها در جمهوری آذربایجان هم چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که باکو آماده است اجساد حدود ۱۰۰ سرباز ارمنستان را به این کشور تحویل دهد.

در این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان پایبندی خود به حقوق بین المللی بشردوستانه را نشان داده است، آمده است: به ارمنستان فراخوان آتش‌ بس داده و اعلام شد که آذربایجان آماده است تا اجساد حدود ۱۰۰ سرباز ارمنی را به‌صورت یکجانبه به طرف مقابل تحویل دهد.