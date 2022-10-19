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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۳۷

فردا پنجشنبه؛

«اردوغان» به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند

«اردوغان» به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند

رسانه های ترکیه از سفر فردا پنجشنبه رئیس جمهور این کشور به جمهوری آذربایجان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است فردا پنجشنبه به جمهوری آذربایجان سفر کند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور ترکیه در جریان این سفر در مراسم افتتاح فرودگاه بین المللی زنگیلان شرکت خواهد کرد.

آناتولی در این خصوص اعلام کرد که این فرودگاه با همکاری شرکت‌های ترکیه‌ای ساخته شده است.

در این سفر همچنین دیگر پروژه‌های زیربنایی منطقه با حضور رؤسای جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان (الهام علی اف) کلنگ زنی خواهد شد.

سپس اردوغان و الهام علی اف درباره روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌ها گفتگو خواهد داشت.

کد مطلب 5612965

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