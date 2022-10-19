به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است فردا پنجشنبه به جمهوری آذربایجان سفر کند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور ترکیه در جریان این سفر در مراسم افتتاح فرودگاه بین المللی زنگیلان شرکت خواهد کرد.

آناتولی در این خصوص اعلام کرد که این فرودگاه با همکاری شرکت‌های ترکیه‌ای ساخته شده است.

در این سفر همچنین دیگر پروژه‌های زیربنایی منطقه با حضور رؤسای جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان (الهام علی اف) کلنگ زنی خواهد شد.

سپس اردوغان و الهام علی اف درباره روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌ها گفتگو خواهد داشت.