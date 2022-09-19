۵۰ واحد راکد در استان سمنان به چرخه تولید بازگشت

علی تشنه دل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۵۰ واحد تولیدی راکد در استان سمنان که به دلیل مشکلات مالی، مسائل حقوقی، تأمین اقلام اولیه و… تعطیل و حتی در تملک بانک‌ها، به چرخه تولید بازگشته است، تاکید کرد: روند بازگرداندن واحدهای راکد به تولید در استان تا پایان سال جاری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کارگروه رونق تولید این امکان را دارد که اگر مغایرتی در قانون و بخش نامه‌های دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تشخیص دهد، می‌تواند مصوباتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی داشته باشد، افزود: مواردی وجود دارد که به موجب بخش نامه داخلی بانک، واحدهای تولیدی نمی‌توانستند از تسهیلات بهره‌مند شوند که خوشبختانه این موارد در کارگروه رونق تولید و رفع موانع مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پاسخ به سوالی پیرامون برخی بخش نامه‌های بانکی که امکان دریافت وام توسط واحدها را با تأخیر روبرو می‌سازد، بیان کرد: با توجه به بررسی آئین نامه‌های داخلی ارگان‌ها و بانک‌ها در کمیته تخصصی، این امکان فراهم است که بتوانیم آن را اصلاح کنیم کما اینکه در همین ماه‌های اخیر بسیاری از واحدهای راکد از همین طریق فعال و اشتغال آنها تثبیت شد.

تشنه دل با بیان اینکه ممکن است برخی واحدهای تولیدی استان سمنان به دلیل مشکلات دوباره راکد شوند که خوشبختانه با همراهی بانک‌ها و مسئولان این امکان فراهم است که نه تنها واحدی راکد نشود، بلکه به واحدهای تولیدی نیز کمک کنیم، گفت: طی سال جاری و در کارگروه رفع موانع بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰ واحد تولیدی و صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ واحد از این بین صنعتی و ۶۰ واحد دیگر کشاورزی بودند، گفت: در زمینه اعطای تسهیلات رونق تولید نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش را شاهد هستیم.

رئیس صمت استان سمنان در خاتمه گفت: جدای از مصوبات کارگروه رونق تولید، برای ۱۰ واحد تولیدی دیگر در بخش‌های کشاورزی و صنعتی ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده که اگر این وام‌ها پرداخت شود، دو هزار اشتغال در استان تثبیت خواهد شد و شاهد ایجاد ۱۰۰ شغل جدید هم خواهیم بود.