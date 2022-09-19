به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی با تاکید بر اجرای برنامه‌های مناسبتی در میدان آزادی به عنوان قطب فرهنگی غرب پایتخت گفت: در نظر است تا با دعوت از سخنرانان، قاریان و مداحان بنام کشور در سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برنامه‌ای فاخر در ورودی غربی پایتخت واقع در میدان آزادی برگزار شود.

شهردار منطقه ۹ افزود: اجتماع بزرگ امام حسنی‌ها به عنوان اولین و بزرگ‌ترین برنامه اجرایی با مضمون ذکر مصائب اهل بیت در واپسین روزهای ماه صفر در سطح کشور با همکاری نهادهای مذهبی و خدمت رسان و حضور مدیران ارشد شهری و دولتی به میزبانی منطقه ۹ برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگی شهرداری تهران یاریگر منطقه ۹ بوده، ضمن اینکه مناطق همجوار از جمله ۵، ۲، ۱۰، ۱۷، ۱۸ و ۲۱ نیز به منظور اجرای هر چه باشکوه‌تر برنامه مشارکت دارند.

مرتضوی در ادامه با اشاره به برپایی موکب‌های فرهنگی در اطراف میدان آزادی عنوان کرد: موکب‌های مذهبی، سلامت محور، پذیرایی، کودک و نوجوان و مشاوره از جمله موکب هایی هستند که در خیابان‌های منتهی به میدان آزادی از جمله بزرگراه آیت الله سعیدی و خیابان آزادی خدمت به شهروندان را انجام می‌دهند.

«اجتماع بزرگ امام حسنی‌ها» روز جمعه یکم مهر ماه و از ساعت ۱۶ در میدان آزادی با حضور مداحان بین المللی برگزار می‌شود.