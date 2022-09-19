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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶

به میزبانی منطقه ۹ برگزار می‌شود؛

اجتماع بزرگ «امام حسنی‌ها» در میدان آزادی

اجتماع بزرگ «امام حسنی‌ها» در میدان آزادی

شهردار منطقه ۹ از «اجتماع بزرگ امام حسنی ها» به مناسبت سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در میدان بزرگ آزادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی با تاکید بر اجرای برنامه‌های مناسبتی در میدان آزادی به عنوان قطب فرهنگی غرب پایتخت گفت: در نظر است تا با دعوت از سخنرانان، قاریان و مداحان بنام کشور در سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برنامه‌ای فاخر در ورودی غربی پایتخت واقع در میدان آزادی برگزار شود.

شهردار منطقه ۹ افزود: اجتماع بزرگ امام حسنی‌ها به عنوان اولین و بزرگ‌ترین برنامه اجرایی با مضمون ذکر مصائب اهل بیت در واپسین روزهای ماه صفر در سطح کشور با همکاری نهادهای مذهبی و خدمت رسان و حضور مدیران ارشد شهری و دولتی به میزبانی منطقه ۹ برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگی شهرداری تهران یاریگر منطقه ۹ بوده، ضمن اینکه مناطق همجوار از جمله ۵، ۲، ۱۰، ۱۷، ۱۸ و ۲۱ نیز به منظور اجرای هر چه باشکوه‌تر برنامه مشارکت دارند.

مرتضوی در ادامه با اشاره به برپایی موکب‌های فرهنگی در اطراف میدان آزادی عنوان کرد: موکب‌های مذهبی، سلامت محور، پذیرایی، کودک و نوجوان و مشاوره از جمله موکب هایی هستند که در خیابان‌های منتهی به میدان آزادی از جمله بزرگراه آیت الله سعیدی و خیابان آزادی خدمت به شهروندان را انجام می‌دهند.

«اجتماع بزرگ امام حسنی‌ها» روز جمعه یکم مهر ماه و از ساعت ۱۶ در میدان آزادی با حضور مداحان بین المللی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5592839

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