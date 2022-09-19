رونمایی از پوستر فیلم «مستند مورفین»

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر «مستند مورفین» تولیده شده در مرکز رشد حوزه هنری استان قزوین به کارگردانی محمدرضا افتخاری و امیر کمالی الموتی از هنرجویان این حوزه به منظور اکران عمومی رونمایی شد.

این مستند عصر روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ساعت ۱۷:۳۰ با حضور مسؤولین، فرهنگیان استان و علاقمندان به فیلم مستند در سینما بهمن حوزه هنری استان قزوین اکران خواهد شد.

«مورفین» یک مستند آرشیو نریشن و توصیفی است که به طرح رتبه‌بندی معلمان و اعتراضات چندین ساله فرهنگیان کشور در خصوص پایین بودن حقوق دریافتی خود می‌پردازد.

مستند «مورفین» به دنبال ایجاد موج مطالبه‌گری در میان معلمان نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.

این مستند طرح رتبه‌بندی معلمان را پس از واکاوی سابقۀ تقریباً یک نسلی آن به طریق کنایی و استعاری به مورفینی تشبیه کرده‌اند که درمان درد نیست بلکه مُسکنی برای ساکت کردن موقت بیمار از درد بیماری است. طبیعی است پس از گذشت چند ساعت اثر تسکینی مورفین می‌رود و درد می‌ماند.