به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم محمد نجاتی صبح دو شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از ۹۰ عنوان برنامه برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی ادامه داد: طی هفته دفاع مقدس مجموعاً ۶ هزار پیشکسوت عرصه دفاع مقدس از خراسان شمالی تجلیل می‌شوند.

وی افزود: مراسم تجلیل از ۴۰۰ پیشکسوت، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، رژه نیروهای مسلح و نواختن زنگ ایثار و مقاومت، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

نجاتی با تاکید بر اینکه برنامه‌های مذکور با محوریت مردم برگزار می‌شود، گفت: در بسیاری از برنامه‌ها از جمله یادواره شهدا، مردم نقش اساسی برنامه‌ها را ایفا می‌کنند.

وی در انتها از احتمال پایان احداث المان مزار شهدای گمنام در ۸ نقطه از خراسان شمالی خبر داد و گفت: مبلغی از سفر رئیس جمهور در این خصوص معین شده اما برای پایان ساخت نیازمند بودجه بیشتری هستیم.