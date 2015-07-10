به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآنالكريم ۱۴ عنوان كتاب جديد را در قالب ۳۰ جلد در حوزههاي مختلف قرآني رونمايي ميكند.
بنا بر اين گزارش، عناوين اين كتابها عبارتند از، «قرآن و تربیت» اثر محمد علیرضایی اصفهانی در ۶ جلد، «قرآن در روایات اهلبیت» اثر مشترك مجید معارف و حسین صفره، «جامعه انسانی در قرآن کریم» اثر احمد زرنگار، «آيين تلاوت» (تجويد پژوهي) اثر محمدرضا حاجياسماعيلي، «درسنامه حفظ موضوعی قرآن کریم» اثر حسين افتخاريان، «وقف و وصل» اثر عينالله قدمي، مجموعه کتابهای «سبک زندگی اسلامی در موضوع ازدواج» اثر مشترك حسام الدين خلعتبري و خانم عاطفه كابلي، مجموعه کتابهای «سبک زندگی اسلامی در موضوع حجاب و عفاف» اثر مشترك محمد شعبانپور و خانم زهرا بشارتي و مجموعه کتابهای «سبک زندگی اسلامی در موضوع همافزایی و کار جمعی» اثر مشترك عباس اشرفي و عبدالقادر پريز.
مجموعه کتابهای بچههای آسمان گروه بهارستان ویژه کودکان ۳-۴ سال، مجموعه کتابهای بچههای آسمان گروه گلستان ویژه کودکان ۵-۴ سال و مجموعه کتابهای آموزش قرآن بچههای آسمان گروه بهارستان ویژه کودکان ۶-۵ سال، ۳ عنوان ديگر از اين ۱۴ عنوان را تشكيل ميدهند كه هر يك از آنها توسط گروه تالیف سازمان دارالقرآنالکریم به سرپرستی حسین همتی در ۶ جلد به زيور طبع آراسته شدهاند.
كتاب «مدیریت در موسسات قرآنی مردمی» يكي ديگر از اين ۱۴ عنوان كتاب است كه در ۳ جلد توسط معاونت ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم توليد شده است.
معاونت آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم نيز كتابي را با عنوان «آشنایی با مجموعه طرحهای آموزشی و تبلیغی ترویجی سازمان دارالقرآن الکریم» توليد كرده است كه در اين مراسم رونمايي خواهد شد.
مراسم رونمايي از اين آثار روز شنبه ۲۰ تيرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۹ لغايت ۲۰:۳۰ با حضور مؤلفان، تني چند از اساتيد دانشگاه، اعضاي هيأت امنا و مديران سازمان دارالقرآن الكريم. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از ساعت ۱۹ تا ۲:۳۰ در محل سازمان برگزار خواهد شد.
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