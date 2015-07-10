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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۴

فردا با حضور خاموشی؛

سازمان دارالقرآن‌الكريم از ۱۴ عنوان كتاب جديد رونمايی می‌کند

سازمان دارالقرآن‌الكريم از ۱۴ عنوان كتاب جديد رونمايی می‌کند

سازمان دارالقرآن‌الكريم ۱۴ عنوان كتاب جديد را در ۳۰ مجلد توليد كرده است كه روز شنبه ۲۰ تيرماه با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از آنها رونمايی خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآن‌الكريم ۱۴ عنوان كتاب جديد را در قالب ۳۰ جلد در حوزه‌هاي مختلف قرآني رونمايي مي‌كند.

بنا بر اين گزارش، عناوين اين كتاب‌ها عبارتند از، «قرآن و تربیت» اثر محمد علی‌رضایی اصفهانی در ۶ جلد، «قرآن در روایات اهل‌بیت» اثر مشترك مجید معارف و حسین صفره، «جامعه انسانی در قرآن کریم» اثر احمد زرنگار، «آيين تلاوت» (تجويد پژوهي) اثر محمدرضا حاجي‌اسماعيلي، «درسنامه حفظ موضوعی قرآن کریم» اثر حسين افتخاريان، «وقف و وصل» اثر عين‌الله قدمي، مجموعه کتاب‌های «سبک زندگی اسلامی در موضوع ازدواج» اثر مشترك حسام الدين خلعتبري و خانم عاطفه كابلي، مجموعه کتاب‌های «سبک زندگی  اسلامی در موضوع حجاب و عفاف» اثر مشترك محمد شعبانپور و خانم زهرا بشارتي و مجموعه کتاب‌های «سبک زندگی اسلامی در موضوع هم‌افزایی و کار جمعی» اثر مشترك  عباس اشرفي و عبدالقادر پريز.

مجموعه کتاب‌های بچه‌های آسمان گروه بهارستان ویژه کودکان ۳-۴ سال، مجموعه کتاب‌های بچه‌های آسمان گروه گلستان ویژه کودکان ۵-۴ سال و مجموعه کتاب‌های آموزش قرآن بچه‌های آسمان گروه بهارستان ویژه کودکان ۶-۵ سال، ۳ عنوان ديگر از اين ۱۴ عنوان را تشكيل مي‌دهند كه هر يك از آنها توسط گروه تالیف سازمان دارالقرآن‌الکریم به سرپرستی حسین همتی در ۶ جلد به زيور طبع آراسته شده‌اند.

كتاب «مدیریت در موسسات قرآنی مردمی» يكي ديگر از اين ۱۴ عنوان كتاب است كه در ۳ جلد توسط معاونت ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم توليد شده است.

معاونت آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم نيز كتابي را با عنوان «آشنایی با مجموعه طرح‌های آموزشی و تبلیغی ترویجی سازمان دارالقرآن الکریم» توليد كرده‌ است كه در اين مراسم رونمايي خواهد شد.

مراسم رونمايي از اين آثار روز شنبه ۲۰ تيرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۹ لغايت ۲۰:۳۰ با حضور مؤلفان، تني چند از اساتيد دانشگاه، اعضاي هيأت امنا و مديران سازمان دارالقرآن‌ الكريم. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از ساعت ۱۹ تا ۲:۳۰ در محل سازمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2855248

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