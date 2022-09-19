۱۰۰ کودک دامغانی در پویش سلام بر امام حسین (ع) شرکت کردند

آزاده امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۰۰ کودک چهار تا ۱۲ سال دامغانی در طرح ملی پویش سلام بر امام حسین (ع) شرکت کردند، بیان داشت: این طرح بر مبنای تجربه مربیان تربیتی متخصص و با لحاظ قواعد تربیتی و روان شناختی کودک طراحی و منجر به بالندگی باورهای اعتقادی کودک می‌شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح، کودکان با کمک مربیان کتابخانه های عمومی گلدان‌های کوچک سفالی را که از قبل توسط اداره کتابخانه های عمومی تدارک دیده شده را دریافت و در آنها بذر می‌کارند، گفت: از آنجا که در فرهنگ دینی و تربیتی ما از کودکی ذکر نام امام حسین (ع) پس از آشامیدن آب، نهادینه شده در این طرح نیز کودکان هر بار با آب دادن به گلدان‌ها ذکر «سلام بر حسین» را بیان می‌کنند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی دامغان با بیان اینکه با اجرای این طرح کودک با مراقبت و نگهداری از بذر کاشته شده و دیدن رشد و نمو آن، نتیجه عملی و عینی را می‌بیند و از این تغییر احساس تعهد و مسئولیت پذیری در کودک تقویت می‌شود، گفت: تکرار نام امام حسین (ع) در ذهن کودکان و عرض ادب و احترام به سالار شهیدان دیگر محور اجرای طرح است.

به گزارش مهر، چهار هزار و ۸۸۹ دامغانی عضو کتابخانه هستند.