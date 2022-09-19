  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۰۱

رئیس اداره کتابخانه های عمومی دامغان:

۱۰۰ کودک دامغانی در پویش سلام بر امام حسین (ع) شرکت کردند

۱۰۰ کودک دامغانی در پویش سلام بر امام حسین (ع) شرکت کردند

دامغان- رئیس اداره کتابخانه های عمومی دامغان با بیان اینکه ۱۰۰ کودک دامغانی در پویش سلام بر امام حسین (ع)شرکت کردند، گفت: بالندگی باورهای اعتقادی کودکان هدف این رویداد بود.

آزاده امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۰۰ کودک چهار تا ۱۲ سال دامغانی در طرح ملی پویش سلام بر امام حسین (ع) شرکت کردند، بیان داشت: این طرح بر مبنای تجربه مربیان تربیتی متخصص و با لحاظ قواعد تربیتی و روان شناختی کودک طراحی و منجر به بالندگی باورهای اعتقادی کودک می‌شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح، کودکان با کمک مربیان کتابخانه های عمومی گلدان‌های کوچک سفالی را که از قبل توسط اداره کتابخانه های عمومی تدارک دیده شده را دریافت و در آنها بذر می‌کارند، گفت: از آنجا که در فرهنگ دینی و تربیتی ما از کودکی ذکر نام امام حسین (ع) پس از آشامیدن آب، نهادینه شده در این طرح نیز کودکان هر بار با آب دادن به گلدان‌ها ذکر «سلام بر حسین» را بیان می‌کنند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی دامغان با بیان اینکه با اجرای این طرح کودک با مراقبت و نگهداری از بذر کاشته شده و دیدن رشد و نمو آن، نتیجه عملی و عینی را می‌بیند و از این تغییر احساس تعهد و مسئولیت پذیری در کودک تقویت می‌شود، گفت: تکرار نام امام حسین (ع) در ذهن کودکان و عرض ادب و احترام به سالار شهیدان دیگر محور اجرای طرح است.

به گزارش مهر، چهار هزار و ۸۸۹ دامغانی عضو کتابخانه هستند.

کد مطلب 5593011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها