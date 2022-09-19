اردوغان: هیچ مشکل غیر قابل حلی بین آمریکا و ترکیه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه که برای حضور در هفتاد و هفتمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، ابراز امیدواری کرد که در مرحله پیش رو، همکاری بین آنکارا و واشنگتن بر اساس منافع مشترک تقویت شود.

اردوغان که در ضیافت شام «کمیته راهبری ملی آمریکا و ترکیه» در نیویورک سخن می‌گفت، در ادامه افزود: ما از دوستان آمریکایی خود انتظار داریم که صمیمانه با ما در مبارزه با سازمان‌های تروریستی که متناسب با روحیه اتحاد و همبستگی بین دو کشور باشد، همکاری کنند. ترکیه به مبارزه قاطعانه با همه سازمان‌های تروریستی ادامه می‌دهد و آنکارا مطمئناً سایه سیاهی را که تروریسم بر منطقه افکنده است، از بین خواهد برد.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده است و در خط مقدم کشورهایی قرار دارد که با سازمان‌های تروریستی بدون تمایز بین آنها مبارزه می‌کنند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد: ترکیه به تلاش‌های خود برای تحت فشار قرار دادن مقامات آمریکایی برای استرداد «عبدالله گولن» و پیروانش به دستگاه قضائی ترکیه ادامه می‌دهد. آنچه ما از واشنگتن انتظار داریم، سرکوب ذهنیت تحریف شده‌ای است که دین ما یعنی اسلام را با تروریسم یکسان می‌داند.

اردوغان با اشاره به اینکه ترکیه و آمریکا نزدیک به ۷۰ سال است که مشارکت راهبردی دارند، تأکید کرد: هیچ مشکلی بین دو طرف وجود ندارد که قابل حل نباشد.

رئیس جمهور ترکیه به جنگ روسیه و اوکراین هم پرداخت و تصریح کرد: ترکیه به تلاش‌های خود برای پایان دادن به این درگیری از طریق دیپلماسی و رفع پیامدهای منفی آن در سطح منطقه و جهان ادامه خواهد داد. توافق استانبول که در نتیجه تلاش‌های ترکیه و سازمان ملل برای صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه به دست آمد، واقع بینانه ترین نمونه این تلاش‌ها است. ما می‌خواهیم فضای مثبتی را که در اینجا به دست آوردیم به آتش بس و سپس صلح پایدار تبدیل کنیم

وی در پایان گفت: پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین بر کل جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی می‌گذارد.