به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت شهری به‌دلیل تعدد خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهد، همواره در پایتخت کشور از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به نوعی بسیاری از ابعاد زندگی شهروندان با خدمات مدیریت شهری و شهرداری تهران گره خورده است.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از خدمات مدیریت شهری می‌پردازیم.

معابر منطقه ۱۴ برای ماه مهر آراسته می‌شود

علیرضا برزگر مرادی گفت: به منظور زیبایی، آراستگی هرچه بیشتر محله‌های منطقه بویژه نقاط منتهی به مدارس، طرح رسیدگی به فضاهای سبز، رفت و روب و لایروبی انهار روباز و رو بسته، طعمه گذاری معابر، نظافت کانال‌ها، رسیدگی به باغچه‌های شهری، جمع آوری زوائد فیزیکی، رفع خطر از دریچه‌های آب و فاضلاب، حذف برچسب‌های مازاد از دیواره‌های مدارس و …در حال انجام است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ افزود: در راستای خدمت رسانی بیشتر و سهولت تردد دانش آموزان، رفع مستمر معضلات بهداشتی و پاکسازی معابر جداول گاردریل ایستگاههای اتوبوس، المان‌های شهری و ترافیکی همچنین پل‌های هوایی معابر سطح منطقه انجام شده است.

وی همچنین از طرح مبارزه با جانوران مضر شهری در محدوده بزرگراه‌ها و تمامی ورودی‌های منتهی به مدارس خبر داد و گفت: به منظور ارتقای بهداشت شهری با طعمه گذاری کلونی‌های آلوده و انسداد کلونی‌ها، فضاهای پیرامونی مراکز آموزشی از وجود جانوران موذی پاکسازی می‌شود.

برزگر مرادی از فعالیت حوزه زیباسازی برای رنگ آمیزی المان‌های شهری، پل‌های عابرپیاده، جداره‌ها و نقاشی دیواری‌های محلات و مدارس همچنین سایر فعالیت‌های نگهداشت شهر با هدف ایجاد مناظر زیبا و مطلوب‌تر و فراهم کردن محیطی رضایت بخش تر به ویژه برای محصلان منطقه خبر داد.

احداث نخستین مسیر ویژه موتورسواران در میدان توحید

مهدی صالحی با اشاره به اینکه محدوده میدان توحید یکی از معابر پرتردد منطقه به شمار می‌آید، گفت: با توجه به تداخل حرکتی موتورسواران و خودروها در این محدوده که علاوه بر مشکلات ترافیکی، موجب افزایش حوادث رانندگی به ویژه موتورسواران نیز می‌شود.

شهردار منطقه ۲ افزود: بر همین اساس طرح کانالیزه شدن مسیر موتورسیکلت در این محدوده پیشنهاد شد و با هماهنگی پلیس راهور یک مسیر اختصاصی از ابتدای خیابان نصرت غربی تا خیابان آزادی برای موتورسواران به طول ۴۰۰ متر ایجاد می‌شود

وی با بیان اینکه عملیات نرده‌گذاری برای جداسازی مسیر تردد خودروها از موتورسواران شروع شده است گفت: مسیر پیشنهادی جز محدوده‌های پارک حاشیه‌ای به شمار می‌آمد و تا کنون خودروها پارک می‌کردند که با هماهنگی پلیس، مسیر پارک حاشیه‌ای خودروها حذف شد.

شهردار منطقه ۲ عرض مسیر اختصاصی را یک و نیم‌متر عنوان کرد و ادامه داد: اکنون ۲ مسیر برای خودروها و یک مسیر برای موتورسواران اختصاص یافته است.

صالحی با تأکید بر اینکه اجرای مسیر جداکننده خیابان توحید به شکل آزمایشی در این مسیر شروع شده است اظهار داشت: در صورت کسب نتایج مثبت و تأیید پلیس راهور این طرح در سایر مسیرهای دیگر منطقه هم اجرا می‌شود تا تصادف‌های موتورسواران کاهش یابد.

برپایی نمایشگاه پاییزه در بوستان بزرگ ولایت همزمان با آغاز ماه مهر

سرپرست شهرداری منطقه ۱۹ از برپایی نمایشگاه فروش پاییزه در ضلع جنوبی درب شماره دو روبروی قلعه شادی بوستان بزرگ ولایت در آستانه شروع سال تحصیلی جدید به منظور رفاه حال شهروندان خبر داد.

تورج فرهادی در خصوص غرفه‌های نمایشگاه پاییزه که با مجوز اتاق اصناف تهران و همکاری ساماندهی در این بوستان برپا شده گفت: در این نمایشگاه ۵۰ غرفه دایر است و شهروندان می‌توانند مایحتاج مورد نیاز خود اعم از لوازم التحریر، نوشت افزار، پوشاک، کیف، کفش، صنایع دستی، غذاهای سنتی، سوغات اقوام را را در غرفه‌ها تهیه کنند.

فرهادی بیان کرد: نمایشگاه فروش پاییزه با امکاناتی چون پارکینگ، دستگاه خودپرداز، سرویس بهداشتی و نگهبانی تا سوم مهر ماه از ساعت ۱۴ عصر تا ۲۴ شب درطول هفته و در ایام تعطیلات از ۱۲ ظهر تا ۲۴ شب میزبان شهروندان است.

۴۰۰ هزار مترمربع از بوستان‌های شمال تهران در طرح خدمت باز پیرایی شد

شهردار منطقه یک گفت: با اجرای یک هفتگی طرح خدمت در شمال تهران معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه یک با بسیج ۲۸۰ نیروی انسانی و تجهیزات خودرویی اقدام به بازپیرایی فضاهای سبز بوستان‌های شمال تهران و نگهداشت معابر شهری کرد.

حمید رضا حاجوی گفت: در راستای بهبود نگهداشت و خدمات رسانی بهتر به شهروندان و با توجه به ابلاغ دستورالعمل طرح خدمت شهرداری تهران، طرح یک هفته‌ای خدمت از روز شنبه ۱۹ شهریور ماه آغاز و در روز جمعه ۲۵ شهریور ماه در منطقه یک به پایان رسید.

وی افزود: با اجرای این طرح علاوه بر بازپیرایی فضاهای سبز بوستان‌ها، ۱۵ ست وسایل بدن سازی و بازی کودکان و ۵۳۰ متر مربع کفپوش نیز ترمیم و مرمت شد.

حاجوی همچنین بازسازی و جمع آوری و حذف ۱۴۰ مورد زوائد فیزیکی و تبلیغات غیرمجاز، اجرای ۳ هزار متر مربع پوشاننده، شستشوی یک هزار مورد المان‌های شهری و ۳۸ هزار متر مربع از جداول، شستشوی ۶۸۱ عدد مخزن و زیر مخزنی، رنگ آمیزی بیش از ۵۰ مورد المان و مبلمان شهری و سطل زباله، رفع نواقص حدود ۴۵۵ شعله و ۲۰ پایه از روشنایی برج‌های نوری و مرمت حدود ۵۰ چشمه سرویس بهداشتی را از اقدامات اجرایی دانست.

وی افزود: جهت مبارزه با موش‌ها طعمه گذاری در ۳۸۰ مورد از منافذ شناسایی شده انجام و با استفاده از ۵ اکیپ ۶۷ قلاده سگ جمع آوری شد و تعداد ۳۵ بنر اطلاع رسانی و توزیع بروشور نیز در سطح نواحی نصب شد.