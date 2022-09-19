به گزارش خبرگزاری مهر، صالح زمانی جعفری، مولوی پژوه و مدرس دانشگاه گفت: دوره آموزشی «با مولانا و فیه‌مافیه (دوره هشتم)» چهارشنبه ششم مهرماه سال جاری توسط مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش‌های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: «فیه‌مافیه» کتابی با حجمی متوسط، به نثر و از گفتارهای پراکنده «مولانا جلال الدین» ادیب و عارف نامور پارسی‌گوی سده هفتم هجری است. آنچه در پیوند با این اثر مهم و برجسته اهمیت‌بخش است آن است که این کتاب گران‌مایه افزون بر دیگر ویژگی‌ها یگانه‌اش، کلید فهم بسیاری از ظرایف، دقایق و دشواری‌های سایر آثار مولانا، از جمله «مثنوی معنوی» و «دیوان غزلیات» به‌شمار می‌رود. می‌توان گفت رمزگشایی از بسیاری از موارد گنگ و نکات دور از افق اندیشه مکتب فکری مولانا در گرو درنگ و تأمل در مطالب «فیه‌مافیه» و دریافت شایسته و درخور آن است.

وی درباره محتوای این دوره آموزشی تأکید کرد: در هشتمین دوره، به موضوعاتی چون شعر و شاعری نزد مولانا و نیز پیوند میان گفتار و کردار از دیدگاه وی پرداخته خواهد شد. از مهم‌ترین رویکردها در این سلسله نشست‌ها، برگرداندن لحن کلام و آهنگ سخن به مجلس‌گویی‌های مکتوب و گفتارهای مدوّن مولانا در کتاب ارجمند «فیه‌مافیه»، آشنایی با اصطلاحات و واژگان کاربردی و تخصصی به‌کار رفته در متون ادبی و عرفانی کهن از جمله آثار مولانا و به ویژه اثر یادشده، بررسی و پرتوافکنی بر نکات ادبی و ظرایف دستوری و بلاغی مرتبط با متن، شرح نمادها، واژگان، اصطلاحات و تعابیر به‌کار رفته در این اثر و نیز ترجمه، شرح و توضیح ابیات، آیات، روایات و احادیث وارد در آن، پرداختن به ابعاد تاریخی-اجتماعی مرتبط با موضوع مورد بحث، شرح و بررسی مفهومی «فیه‌مافیه» با استناد به دیگر آثار مولانا و نیز دیگر متن‌های مرتبط وارد در خود اثر، بررسی و تحلیل متن از منظر سبک‌شناسی و … است.‌

زمانی جعفری در پایان گفت: موضوعاتی که در هر دوره بدان پرداخته می‌شود مستقل از یکدیگر است و پس از اتمام دوره، گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه، به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.