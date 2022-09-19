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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۳۰

فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری:

فرهنگ دفاع مقدس در جامعه ترویج شود

فرهنگ دفاع مقدس در جامعه ترویج شود

شهرکرد- فرمانده سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری خواستار ترویج ارزشهای دفاع مقدس در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌محمد اکبری ظهر دوشنبه در شورای سیاست‌گذاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حضور در برنامه‌های عزاداری حسینی و مراسم اربعین نقطه عطف حضور رزمندگان ایران در دوران دفاع مقدس به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید افزود: دانشجویان و دانشجویان پس از دو سال کلاس‌های غیرحضوری به‌علت شیوع ویروس کرونا، امسال به‌صورت حضوری علم‌آموزی می‌کنند.

اکبری تصریح کرد: در مجموعه سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری و بسیج رسانه استان تدابیر مطلوبی برای برگزاری جشنواره ابوذر اندیشیده شده است.

وی یادآور شد: قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه رسانه از اهداف برگزاری جشنواره ابوذر به‌شمار می‌رود.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری بسیج را عضوی از پیکره مردم اعلام و تأکید کرد: تمامی نهادها نسبت به بسیج مسئولیت دارند و مسئولان دستگاه‌های اجرای مرتبط باید برای برگزاری جشنواره ابوذر کمک کنند.

وی اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فعالان رسانه‌ای چهارمحال و بختیاری از سوی بسیج رسانه در دستور کار قرار گیرد.

اکبری با اشاره به فرهنگ غنی چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف گفت: برگزاری نخستین کنگره ملی شهدای جامعه عشایری کشور به میزبانی این استان از ۲۹ تا ۳۱ خردادماه سال‌جاری اقدامی ماندگار در حوزه فرهنگی استان به‌شمار می‌رود.

کد مطلب 5593154

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