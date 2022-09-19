به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر دوشنبه در حاشیه قرارگاه مرکزی خدمت رسانی به زائران رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمهیدات خیلی خوبی اندیشیده و نیازمندی‌ها ارزیابی و بخش زیادی از آنها تأمین شده است و کمبودها باید در روزهای آینده تأمین شود و با کمک و پیگیری همه دستگاه‌ها که مشتاقانه در حال خدمت هستند امیدواریم مشکل مهمی نداشته نباشیم.

وزیر کشور گفت: تاکنون با مسئولان هفت استان صحبت شده است تا برای تأمین نیازهای احتمالی جمعیت میلیونی زائران حرم مطهر امام رضا (ع) در دهه آخر صفر به کمک مسؤولان خراسان رضوی بیایند.

وی در ادامه افزود: از ظرفیت استان‌های مختلف برای خدمات بهداشتی، درمانی، تغذیه و تسهیلات اسکان زائران رضوی در دهه آخر صفر در مشهد استفاده خواهد شد.

وحیدی گفت: زائران مشهد الرضا در دهه آخر صفر تا حد ممکن محل اسکان خود را تدارک ببینند چون پیش بینی می‌شود حضور مردم در دهه آخر صفر گسترده باشد هر چند امیدواریم با کمک همه دستگاه‌ها کمبود جدی نداشته باشیم.

مجاوران در همه ابعاد حضور گسترده پیدا و به زائران خدمت کنند

در ادامه یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: از همه مجاوران حرم مطهر امام رضا (ع) نیز درخواست می‌شود در همه ابعاد حضور گسترده پیدا و به زائران خدمت کنند تا مشکلات احتمالی را با حضور مردم کاهش دهیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: در همه عرصه‌ها اصل، با حضور مردم است و ما هم زمینه را برای حضور مردم فراهم می‌کنیم.