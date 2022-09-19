کاربران مراقب کلاهبرداری با ترفند سامانه ثنا باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جلیلیان اظهار داشت: کلاهبرداران با جعل نشانی اینترنتی سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیک قضائی) پیامک‌هایی با عنوان ابلاغیه، ثبت شکایت در سامانه و سود سهام و امثال آن با لینک جعلی برای کاربران ارسال کرده و از ناآگاهی آنها سوءاستفاده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: کاربران بدون آگاهی مبلغ ناچیز درخواست شده را از طریق لینک ارسال شده پرداخت می‌کنند در حالی که یک بدافزار است و مجرمان سایبری با این شگرد مجرمانه، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آن‌ها می‌کنند.

سرهنگ جلیلیان اظهار داشت: پیامک اصلی سامانه ثنا، فاقد لینک بوده و برای مشاهده ابلاغ قضائی، به هیچ وجه نیاز به واریز وجه نیست، هرچند که ابلاغ الکترونیک برای افرادی ارسال می‌شود که پیش از آن در سامانه ثنا به آدرس https://sana.adliran.ir ثبت نام کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: سایت ثنا تنها سامانه رسمی قوه قضائیه برای ارسال ابلاغیه‌های الکترونیک است و به شهروندان توصیه می‌کنیم مراقب پیامک‌های جعلی کلاهبرداران با عنوان سامانه ثنا باشند.

وی یادآور شد: علت دسترسی به اطلاعات و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران، اعتماد آنها به افراد ناشناس، پیامک‌های دریافتی و لینک‌های موجود در فضای مجازی است که می‌طلبد کاربران دقت لازم برای هرگونه درخواست وجه حتی با مبالغ اندک تحت عنوان سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضائی (ثنا) یا هر عنوان دیگری جعلی را داشته باشند.

سرهنگ جلیلیان تاکید کرد: پیامک‌های سازمانی و رسمی از سرشماره‌های معتبر ارسال می‌شوند و کاربران به هیچ عنوان به لینک‌هایی که از طریق سرشماره‌های ناشناس و شخصی ارسال شده مراجعه نکنند.

رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: کاربران در صورت مواجهه با صفحات جعلی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسwww.Cyberpolice.ir یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.