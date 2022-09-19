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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۳۲

بازدهی تولیدات کشاورزی با فناوری بیشتر شد

بازدهی تولیدات کشاورزی با فناوری بیشتر شد

محصولی دانش بنیان با کمک فناوری ژئوماتیک طراحی و تولید شد که امکان بازدهی بیشتر برای تولید محصولات زراعی را به کشاورزان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محققان کشور موفق به طراحی دستیار هوشمند کشاورزی شدند که با استفاده از هوش مصنوعی و بهره برداری از دانش کارشناسان کشاورزی، به پایش مراحل کاشت، داشت و برداشت ارتقا بهره وری، کاهش هزینه و افزایش میزان تولید، فروش محصول با قیمت واقعی، عملکرد مزرعه می پردازد.

محصولی که به زبان ساده در قالب اپلیکیشنی طراحی شده است که با استفاده از فنون سنجش از راه دور و عکس‌های ماهواره‌ای امکان بازدهی بیشتر برای تولید محصولات زراعی را به کشاورزان می‌دهد.

این نرم افزار با ارتقا زنجیره تامین کشاورزی از طریق یکپارچگی خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای مختلف از طریق امکان خرید و فروش آنلاین، گامی موثر در تغییر کشاورزی معیشتی به کشاورزی صنعتی و سازگار با محیط زیست محسوب می‌شود.

این نرم‌افزار توانسته در قالب یک اپلیکیشن کاربردی موبایل به کمک کشاورزانی بیاید که نیاز به تحلیل‌های جزئی‌تر و پیچیده‌تری از مزارع خود دارند.

کد مطلب 5593217

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