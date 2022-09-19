نشست مجمع جهانی زنان در علم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی (ص)، بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) با همکاری مجمع جهانی زنان در علم، یک نشست علمی برگزار کرد که در طی آن دانشمندان زن برجسته به آینده ای پایدار و جنسیت شمول از طریق علم، فناوری و نوآوری پرداختند.

«ایلک‌آی اردوغان اورهان» دانشمند اهل ترکیه در این نشست گفت: با توجه به داده های ناامیدکننده در مورد تعداد زنانی که در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در سال ۲۰۱۸ ثبت نام کرده اند، زنان به الگوهایی نیاز دارند که بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

اردوغان اظهار داشت: ۳۳ درصد از محققان کشورهای سازمان همکاری اسلامی را زنان تشکیل می دهند، اما در برخی از کشورهای منطقه بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال، بیسواد و بیش از ۷۰ درصد این جمعیت بیسواد را زنان تشکیل می‌دهند.

آنا پرسیچ، متخصص برنامه‌ریزی در یونسکو، در مورد برابری جنسیتی در حوزه علم، فناوری و نوآوری در یونسکو گفت: در حالی‌که علم، فناوری و نوآوری نقش مهمی در تحقق همه اهداف توسعه پایدار دارند، برابری جنسیتی نیز نقش مهمی در این میان داراست. جذب زنان بیشتر در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات ما را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار یاری می‌رساند.

پرسیچ اظهار داشت: موقعیت شغلی تحت عنوان رهبر در میان زنان تنها ۱۲ درصد است.

وی ادامه داد: توسعه پایدار تنها زمانی حاصل می‌شود که زنان به اطلاعات علمی و مشاغل علمی دسترسی برابر داشته باشند، زیرا جهان نمی‌تواند از پتانسیل علمی نیمی از جمعیت غافل شود.

جکی یینگ برگزیده جایزه مصطفی (ص) در سال ۱۳۹۴ در مورد مشکلات ابزارهای تشخیص که شامل قیمت بالای آنها و فرآیند پردازش طولانی آن‌ها است صحبت کرد. وی راه حل این مسائل را استفاده از نانوکاوشگر برای تشخیص اسید نوکلئیک نام برد.

وی در ادامه به مقایسه سنجش‌های نانوکاوشگر و آزمایش‌های معمولی پرداخت و نتیجه گرفت که استفاده از فناوری نانوکاوشگر بسیار دقیق‌تر، ساده‌تر و ارزان‌تر است.

یینگ در مورد عملکرد سنجش جریان جانبی مبتنی بر کاغذ به عنوان کیت های آزمایش سریع که توسط تیم تحقیقاتی آنها ابداع شده است صحبت کرد.

به گفته یینگ، این RTK ها دارای مکانیزم تقویت سیگنال اختصاصی هستند و در مقایسه با سنجش های جریان جانبی معمولی، تشخیص برتری را ارائه می دهند.

اورزالا نعمت از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به اتحاد زنان مبتکر و فناور پرداخت. وی یک روش کارآمد و کم هزینه برای اندازه گیری دوز پرتو پزشکی ابداع کرده است و آن را در این نشست معرفی کرد.

وی همچنین به معرفی تیم روباتیک دختران افغانستان پرداخت که به عنوان رویاپردازان افغانستانی نیز شناخته می شود. این تیم روباتیک دخترانه از هرات هستند.

رایک یودیانتی، استاد مرکز تحقیقات مواد پیشرفته در اندونزی و یکی از مهمانان برجسته هفته جایزه مصطفی (ص) بود که به مشارکت زنان در بسترهای تحقیق و نوآوری و به ویژه سهم زنان اندونزیایی در علم پرداخت.

اینی ادریس در این نشست گفت: علم مدیون زنان است؛ می توان مخاطبان را با چهره های افسانه ای زن و پیشگامان علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات از ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد تا دهه ۱۹۶۰ آشنا کرد.

وی سپس به وجود کلیشه های جنسیتی اشاره کرد که مانع شانس زنان در ایفای نقش های رهبری می شود.