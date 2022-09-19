اعلام آمادگی روسیه برای میزبانی نشست وزرای خارجه سوریه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا امروز دوشنبه در سخنانی گفت: مسکو از پیشنهاد برگزاری نشست وزرای امور خارجه سوریه و ترکیه استقبال می‌کند و در صورت لزوم آماده است تا زمینه را برای میزبانی آن فراهم کند.

بوگدانوف در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به تحولات سوریه و روابط این کشور با ترکیه افزود: روسیه از مواضع «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه درباره امکان دیدار با بشار اسد همتای سوری خود استقبال می‌کند. روسیه همچنین برای تعامل با آمریکا درباره سوریه آمادگی دارد.

این مقام ارشد روس به تحولات لیبی هم اشاره و اعلام کرد: سفارت روسیه در لیبی به زودی بازگشایی خواهد شد.

این اظهارات بوگدانوف در حالی است که روزنامه «حریت» حامی دولت ترکیه روز جمعه گذشته در مقاله‌ای فاش کرد که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور برای دیدار با «بشار اسد» همتای سوریه‌ای خود در صورت حضور در نشست سران کشورهای عضو همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان ابراز تمایل کرده بود.

خبرگزاری رویترز نیز شامگاه پنجشنبه مدعی شد که «هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و «علی مملوک» همتای سوری او طی چند هفته گذشته در دمشق با یکدیگر دیدار و برای دیدار مقامات دو کشور در سطح بالاتر رایزنی کرده‌اند.