۲۲۰ دستگاه ادوات کشاورزی در اختیار دیم کاران همدانی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از محل طرح جهش تولید در دیم زارهای استان همدان، ۲۲۰ دستگاه ادوات کشاورزی با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بانک ملی استان همدان در اختیار کشاورزان دیم کار استان قرار گرفت.

وی، اعتبار این طرح را بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در حال حاضر این دستگاه‌ها تحویل کشاورزان شده و در برنامه کشت سال زراعی جاری بهره برداری خواهند شد.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: در سال زراعی جاری نیز از این محل ۲۸۱ دستگاه سهمیه انواع ادوات به استان اختصاص داده شده که با تسهیلات ۴ درصد در اختیار کشاورزان دیم کاری که در طرح جهش تولید در دیمزارها مشارکت دارند و در سال گذشته از این تسهیلات بهره مند نشده‌اند قرار خواهد گرفت.