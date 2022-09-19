به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر وزیر ورزش و جوانان در اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل در اکثر شاخص‌های اقتصادی و توسعه فرهنگی و ورزشی در رتبه‌های بیست و پنجم و بیست و ششم کشور قرار دارد و به هیچ وجه این شاخص‌های پایین رضایت‌بخش نیست.

وی تصریح کرد: این وضعیت نامناسب نشان می‌دهد که در دولت‌های گذشته بی‌توجهی به استان‌های کمتر توسعه یافته انجام شده و دولت سیزدهم با گفتمان عدالت سعی می‌کند فاصله استان‌های برخوردار و کم برخوردار را به حداقل برساند.

استاندار اردبیل گفت: برای رفع محرومیت برنامه‌های راهبردی و جدی در نظر گرفته شده و ما در حوزه ورزش انتظار داریم عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شده و طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در سریع‌ترین زمان به سرانجام برسد.

عاملی افزود: هر چند سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف جز رویکردهای اصلی است اما با توجه به اینکه درآمد مردم این استان نصف درآمد متوسط کشوری است، این شرایط نشان از توان کم بخش خصوصی در استان و پایین بودن آمار سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما در حوزه زیرساخت‌ها دچار غفلت شده‌ایم و قطعاً جبران این غفلت‌ها از اولویت‌ها و ضرورت‌ها است و در این زمینه به منابع ملی از ردیف‌های مختلف نیاز داریم.

عاملی محدودیت منابع استانی را یادآور شد و اضافه کرد: تنها ۱۵ درصد منابع کشور به صورت استانی توزیع می‌شود در حالی که ۸۵ درصد منابع به صورت ملی و با چانه‌زنی تخصیص پیدا کرده و شاهد تأمین منابع طرح‌ها و پروژه‌ها هستیم.

وی بیان کرد: ما انتظار داریم در حوزه زیرساخت‌های ورزشی در کنار تکمیل سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی اقدامات مناسبی انجام شود که سفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان به مرکز استان و بازدید از پروژه‌های شرق و غرب این استان فرصتی را فراهم کرد تا ما بتوانیم در این حوزه گام‌های جدی را برداریم.

عاملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: پیشنهادات خوبی برای تکمیل مجموعه ورزشی علی دایی ارائه شد تا با همکاری شرکت توسعه و ساخت وزارت ورزش و جوانان نقص‌های این پروژه اجرایی شده و هر چه سریع‌تر شاهد راه‌اندازی چمن، تارتان و دکل‌های روشنایی در این مجموعه ورزشی باشیم.

وی تصریح کرد: با توافق انجام شده، قرار شد به سرعت عملیات بازسازی و تکمیل مجموعه ورزشی علی دایی و سالن سرپوشیده دوومیدانی آن انجام شده و برای نگهداری و بهره‌برداری کامل از آن نیز هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی انجام شود.

عاملی گفت: در این جلسه مصوب شد تا برای شهرستان نیر تأمین زمین ۱۲۰ هکتاری با هدف احداث کمپ‌های تیم ملی انجام شده و برای تعمیر و بهسازی سالن کشتی نیر پنج میلیارد تومان، استخر ۱۰ میلیارد تومان، خوابگاه ورزشی نیر پنج میلیارد تومان و نصب چمن پنج میلیارد تومان هزینه شود.

وی افزود: در شهرستان سرعین نیز مقرر شد برای خرید ملزومات خانه کشتی ۲ میلیارد تومان اختصاص یافته و خرید تشک کشتی و اختصاص آن به سرعین انجام شود و در کنار آن زمین تهاتر زمین برای احداث زمین چمن ورزشی در سرعین با همکاری شورا و شهرداری به انجام برسد.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بازدیدی که وزیر ورزش و جوانان از پروژه‌های ورزشی شهرستان نمین داشت اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای رفع نواقص و تعمیرات در نظر گرفته شد و مقرر شد تا مسابقات اسکی جهانی ۲۰۲۳ در مجموعه پیست اسکی فندقلوی نمین برگزار شود.

استاندار اردبیل اضافه کرد: ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی و ترمیم تارتان مجموعه ورزشی نمین و ۱۵ میلیارد تومان نیز برای توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی شهرستان نمین اختصاص می‌یابد.